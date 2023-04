¿Cómo llega a esta cinta que es bastante retadora ya que está completamente sola en escena todo el tiempo?

“Es un proyecto, que me llegó antes de la pandemia, es sobre un mundo después de una pandemia en el que casi toda la humanidad muere, excepto una mujer que resulta ser la única sobreviviente. Cuando leí el guión por primera vez me pareció descabellado que la mujer estuviera embarazada. Luego, en medio de la pandemia actual, recibí el guión de nuevo y me encontraba embarazada, por lo que me pareció que había algo importante que contar en esta visión de Alfonso Quijada. Decidí aceptar el reto de hacer la película completamente sola y en mi estado y la terminé mientras estaba en el medio del embarazo. Fue una experiencia maravillosa y un gran desafío para mí”.