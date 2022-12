“Hay profesores que nacen para educar”: Kristin Scott Thomas

Protagonizada por la nominada al Óscar, Kristin Scott Thomas, junto a Lambert Wilson y Jules Benchetrit, bajo la dirección de Ludovic Bernard, la película narra la historia del director de un conservatorio de música que un día descubre a un joven de los suburbios con un talento especial para el piano y decide encargarse de su formación. En ella, Kistin Scott Thomas interpreta a la Condesa, una refinada y rígida maestra de piano, la experiencia genera tropiezos y enfrentamientos para los tres. Cada uno va develando miedos, frustraciones y anhelos que tenían guardados incluso para sí mismos. Se trata de una actriz británica de teatro y cine nacionalizada en Francia desde los 19 años, quien ha logrado galardones como el Bafta a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Four Weddings and a Funeral (1994) y el Olivier a Mejor Actriz por la versión de La gaviota, de la Royal Court. Además, fue nominada al Óscar a Mejor Actriz por The English Patient (1996).

-¿Qué la convenció de aceptar este papel? Había visto L'Ascension de Ludovic Bernard sin poder ponerle cara a su nombre y me había impresionado. Sin embargo, había trabajado muchas veces con él cuando fue asistente de dirección de varias películas. Entonces, cuando me encontré con él en un café y lo reconocí, me dije que era una buena señal. -¿Qué le pareció el guión? Me pareció conmovedor y emocionante, con todas las cualidades para ser una buena película. Me gustó la trayectoria de este chico que tiene un talento increíble pero no tiene acceso a una educación musical. Es un cuento, una historia de fantasía, como la de las películas americanas de la gran época donde un niño pobre logra salir de su gueto y triunfar en la vida. Encontré que evocaba la parte de los sueños que cada uno tiene en sí mismo. -Al principio, la Condesa es un personaje bastante frío y distante, pero luego se siente fundamentalmente empática... Esta mujer da miedo, se siente frustrada de ser una profesora. A menudo he conocido a mujeres como ella. De repente se enamora de este chico que está tan lejos de todos sus otros estudiantes y que tiene un enfoque muy diferente de la música: Es sensible a lo que percibe, a lo que emana de él.

Probablemente ella ve en sus alumnos a músicos muy diligentes que carecen de sensibilidad, en cambio percibe en Mathieu un don que le surge de adentro, llevado por la emoción. Ella encuentra en él lo que no posee y esto es sin duda lo que le faltaba para hacer una gran carrera como solista. Por todo eso, no creo que tenga pedagogía en su alma: hay profesores que nacen para educar, y creo que la Condesa no es de ese tipo. Ella está frustrada e impulsada por una especie de ira, y si le gusta este chico es porque se atreve a decir y hacer cosas que ella nunca se ha permitido. -Ella no está tan convencida como Pierre de las posibilidades de Mathieu, no por falta de talento, sino por su poca disciplina... Creo que cuando duda, también duda porque se arriesga a perder la estima de la dirección del Conservatorio y hacer el ridículo. Sabe desde el principio que será difícil porque Mathieu no tiene bases y también es muy arriesgado para su reputación. Es un personaje interesante: es una mujer de cincuenta años, con cierta experiencia, pero cansada y muy desilusionada. Este chico la sacude y revitaliza: descubre que su talento es real y su oído increíble y acepta ayudarle. De repente, esto le dará un nuevo sentido a su vida, aunque a veces tema por sí misma. Creo que Pierre es más guerrero que ella porque no tiene ese sentimiento de fracaso. -¿Por qué está tan unida a Pierre? Creo que tienen una vieja complicidad, una larga amistad: tal vez estudiaron juntos en el Conservatorio. Y a pesar de su cansancio y amargura, ella es sensible a lo que él ha vivido y fiel a lo que los une.

Trabajo en equipo -Ya había trabajado con Lambert Wilson en Suite francesa. ¿Esto le ayudó a encontrar un vínculo? No tuvimos escenas juntos en esa película, pero él me dio un papel protagónico en el teatro en 2001 donde interpreté a Bérénice bajo su dirección. Esto creó una complicidad inmediata y nos llevamos muy bien. ¡Hay gente con la que nos gusta actuar y a mí me encanta actuar con él! Nuestras personalidades encajan y en el set todo encaja y funciona con naturalidad y fluidez. Es muy agradable. -¿Qué le pareció su joven pareja Jules Benchetrit? Él es impresionante. Cuando vi la película, ¡estaba alucinada! Lo intimidé un poco porque me esforcé mucho para interpretar mi papel, pero rápidamente nos hicimos amigos. Es muy dulce, amable, sorprendente porque hay una fuerza en él que no sospechas cuando lo conoces por primera vez.