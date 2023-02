Brendan Fraser fue una auténtica estrella de cine en la década de 1990, pero ha pasado desapercibido en el siglo XXI. Eso parece cambiar con The Whale, un drama protagonizado por Fraser del director Darren Aronofsky.

The Whale, que proviene de un guión de Samuel D. Hunter (Baskets ) basado en su propia obra, está generando rumores de Oscar por la transformación física de Fraser, pero ¿vale la pena?

Las reseñas de la cinta están listas puesto que en Estados Unidos se estrenó en diciembre y lo cierto es que ha recibido críticas positivas en todos los ámbitos, sobre todo para la actuación de Brendan Fraser, aunque a veces puede eclipsar al resto de la película, según dicen los críticos.

Fraser estuvo nominado en los Globo de Oro como mejor actor de drama, pero al final ganó Collin Farrell.

La historia sigue a un profesor de inglés solitario de 300 kilos, Charlie (Brendan Fraser), que ha decidido comerse a sí mismo hasta morir. El dolor y la miseria de Charlie provienen del abandono y la muerte de su amante gay, lo que lo lleva a sus atracones crónicos. Al mismo tiempo, Charlie intenta reconectarse con su hija de 17 años para tener una última oportunidad de redención.

Junto a Brendan Fraser hay un elenco emocionante para dar vida a la aclamada obra en la pantalla grande. La hija separada de Charlie, Ellie es interpretada por Sadie Sink . La joven actriz estadounidense es más conocida por su papel de Max Mayfield en Stranger Things. También ha tenido papeles en Fear Street Part Two: 1978 y Fear Street Part Three: 1666 de Netflix , así como en la película dramática de Destin Daniel Cretton, The Glass Castle.

Hong Chau interpretará el papel de la amiga de Charlie, Liz, una enfermera cínica y atea. Chau ha actuado en muchos programas aclamados, incluidos Big Little Lies , Homecoming y Watchmen . Chau recibió una nominación al Globo de Oro por su papel secundario en Downsizing de Alexander Payne. La actriz nominada al Oscar Samantha Morton interpretará a la ex esposa de Charlie, Mary. Morton es una fuerza a tener en cuenta y ha actuado en varias películas memorables en su carrera, incluyendo Minority Report, In America y Sweet and Lowdown.

Así que si es amante de los dramas oscuros, esta es su película.