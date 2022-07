El ganador del Óscar, Guillermo del Toro, presentó el primer trailer de lo que será su debut como director de un largometraje de animación en Netflix, Pinocho. Se trata de un musical en stop motion, que el mismo del Toro escribió, ambientada en la Italia de los años 30.

Del Toro trabajó con los equipos responsables por “Bojack Horseman”, “Hora de aventuras”, “El cadáver de la novia” y “Fantástico Sr. Fox”. “Ninguna forma de arte ha tanto influido en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real. He querido hacer esta película toda mi vida. Tras la increíble experiencia que hemos tenido con ‘Trollhunters’, estoy agradecido de que el gran equipo de Netflix me de la oportunidad única de presentar mi versión de esta marioneta que se convierte en niño al público a nivel mundial”, dijo el director, cuando se anunció el proyecto.

Lea aquí: Darío Gómez: su música fue su vida

La cinta llegará a los cines en noviembre y a la plataforma en diciembre, el primer vistazo deja ver la fidelidad a la historia original, con el amor incondicional de un padre hacia su hijo como telón de fondo, en encuentro con el universo mágico oscuro de del Toro. Es una de las apuestas de la plataforma para la temporada de premios del próximo año.