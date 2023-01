‘Los Fabelmans’, la película recomendada en cartelera para este fin de semana en Bucaramanga

Los Fabelmans, película dirigida por Steven Spielberg llega a la cartelera de cine de Bucaramanga este 26 de enero con un retrato personal de una infancia estadounidense del siglo XX; un recuerdo cinematográfico de los poderes y la familia que dieron forma a la vida y la carrera del cineasta.

Esta es una historia universal sobre los años previos a la mayoría de edad y sobre la búsqueda de los sueños de un joven aislado, una exploración del amor, la ambición artística, el sacrificio y los momentos de descubrimiento que nos permiten mirar la verdad sobre nosotros mismos y nuestros padres con claridad y compasión.

Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle; actor de The Predator y de la serie American Gigolo) se dedica a hacer cine, un interés que celebra y defiende su madre artista, Mitzi (Michelle Williams, actriz cuatro veces nominada al Óscar).

El exitoso padre científico de Sammy, Burt (Paul Dano; actor de The Batman y de There Will Be Blood), apoya el trabajo de Sammy, pero lo ve como un pasatiempo poco serio.