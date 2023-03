El discurso viral de Michelle Yeoh en los Óscar: “Señoras, no dejen que les digan que ya pasó su mejor momento”

Mientras subía a reclamar el premio, uno de los comentarista de los premios para TNT y HBO Max en español, recordó lo dura que ha sido la carrera de este actor, hoy con 54 años. “Este regreso para Brendan Fraser me parece triunfal, dignísimo. Se alejó de las pantallas por problemas de dolores en la espalda, adicción a los analgésicos, el rechazo que pasó tras el abuso sexual que sufrió y para dedicarse a su hijo con autismo y no es poca cosa que cargar”.

En la categoría de Mejor Actor, Fraser venció a Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Paul Mescal por ‘Aftersun’ y Bill Nighy por ‘Living’.

El actor, que deleitó a millones de espectadores en los años 90 con “La momia” y “George de la selva”, conquistó a los votantes de la Academia al encarnar a un profesor obeso que, atormentado por el duelo, come de forma compulsiva.

Charlie es el protagonista de la película The Whale. | Tomado de Instagram / VANGUARDIA

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, añadió.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Finalmente, Fraser agradeció a sus hijos, su manager, así como a su pareja, Jeanne Moore.