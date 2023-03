El actor Adam Sandler recibió este domingo en Washington el reconocimiento a su carrera como cómico en una gala en la que estuvo rodeado de compañeros de profesión para rendirle homenaje.

A sus 56 años, Sandler fue reconocido con el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, que el Kennedy Center entrega desde hace 24 años en la capital de EE.UU.

En la alfombra roja previa a la gala, Sandler recordó a EFE su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años: “No estuve muy bien esa noche. No le gusté a nadie, pero me dio el subidón de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente. No funcionó, así que me dije: ‘vamos a ser buenos en eso”.

Recordó además cómo una mujer le felicitó este domingo y le agradeció los buenos ratos que ha pasado con su familia viendo sus películas. “Hacer que las familias pasen un buen rato juntas es la mejor sensación”, dijo.

Sandler se dio a conocer cuando pasó a formar parte del elenco de Saturday Night Live y ha protagonizado después conocidos éxitos de Hollywood, como “ Big Daddy” (1999), “The Longest Yard” (2005), “Click” (2006), “Grown Ups” (2010) y “Hotel Transylvania” (2012).

Sus películas en Netflix son algunas de las más vistas de la plataforma como “Murder Mistery” (2019) -con Jennifer Aniston, que también asistió al acto-, “Los Meyerowitz: la familia no se elige” (2017) -con Ben Stiller, también invitado- y “El Halloween de Hubie” (2020).

Algunos de sus coprotagonistas como Drew Barrymore, entre otros, han querido participar de este tributo al humor en el Kennedy Center.

“Es la persona que más se lo merece de todas las que conozco. Todos los premios que se han creado en el planeta deberían ser para Adam, porque es un tesoro nacional”, reivindicó a Barrymore, tras bailar los movimientos de la serie “Wednesday” que se han hecho virales en TikTok, en alusión a su vestido.

Sin embargo, y precisamente porque Drew Barrymore ha participado ya en cuatro películas con Sandler (‘La mejor de mis bodas’, 1998; ‘Como si fuera la primera vez’, 2004 y ‘Luna de miel en familia’, 2014 y ‘Garra’, 2022), es que la gente se pregunta, ¿por qué siempre aparecen los mismos actores en sus películas?

Una cosa sobre Adam Sandler es que, de hecho, es muy leal. Los fanáticos se han preguntado por qué Adam Sandler usa el mismo elenco en sus películas, y resulta que desde Rob Schneider, Kevin James, hasta Steve Buscemi, siempre hay una cara familiar. Bueno, resulta que Adam Sandler quiere actuar con sus amigos cercanos.

David Spade y Sandler se conocieron cuando ambos se convirtieron en miembros del reparto de Saturday Night Live en la década de 1990 y se hicieron amigos rápidamente. En algunas de las películas de Adam, interpreta al líder / co-líder mientras que en otras interpreta a un personaje menor, pero es como si siempre estuviera obligado a aparecer en algún momento.

Como Spade, Rob Schneider ha estado en muchas películas de Adam Sandler. Por lo general, interpreta al extraño compañero o amigo. Sin embargo, Sandler y Schneider tuvieron una pelea durante unos años que lo llevó a no estar en algunas de sus películas por un tiempo. Se reconciliaron al final.

En el caso de Kevin James no se sabe cómo estos dos se hicieron amigos, pero funcionan bien juntos. Es uno de los actores que más ha aparecido en sus películas.