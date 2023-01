Se anuncia el preestreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” en cines de América Latina

Tras el emocionante final de la Fase 4 de Marvel con Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, los fans esperan ansiosos el estreno en cines de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La nueva producción de Marvel Studios da inicio a la Fase 5, que promete aún más emoción, acción, aventura y adrenalina. La película llega a los cines de Latinoamérica el 16 de febrero.

Los actores Paul Rudd y Evangeline Lilly regresan al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) retomando sus papeles de Scott Lang/Ant-Man y Hope Van Dyne/Vespa.

Los acompañan en la película los actores Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton y Jonathan Majors.

Scott y Hope forman equipo con los padres de Hope, Hank Pym (Douglas) y Janet Van Dyne (Pfeiffer), y la hija de Scott, Cassie Lang (Newton), en una increíble aventura.

El grupo explora el Reino Cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas, en un viaje que les llevará más allá de los límites de lo que creían posible.

Según las últimas cifras de Box Office Pro , la última y más grande salida de Scott Lang de Paul Rudd está buscando una apertura en Estados Unidos de hasta 131 millones de dólares. En 2015, Ant-Man abrió con una suma de 57,2 millones de dólares y Ant-Man and the Wasp debutó con 75,7 millones de dólares.

Esta vez, la posición de Ant-Man en Multiverse Saga será el frente y el centro de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y queda claro a partir de los comentarios hechos por el director Peyton Reed que esta no será una entrada de MCU de bajo nivel y parece que lo que está en juego nunca ha sido más alto.