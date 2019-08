A pesar de que su más reciente entrega, Spiderman: Lejos de Casa, se estrenó en julio de este año, las dos compañías están en una batalla desde hace ya un tiempo por encontrar términos que les funcionen a ambos para financiar las películas de este personaje creado por Stan Lee.

La página de noticias Deadline informó que no llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pues Disney y Marvel (que son una misma) pedían el 50 por ciento de la financiación de las cintas. Esto, teniendo en cuenta que Disney recibe las ganancias por la mercancía del superhéroe.

De acuerdo con el sitio, Sony no aceptó el acuerdo y tanto la compañía de Mickey Mouse como el presidente de Marvel, Kevin Feige, se retirarían de la producción de las películas de Spiderman. Este hecho tiene a los fanáticos preocupados, pues no se sabe realmente si el Hombre Araña reaparecerá o no en el universo de Marvel.

Sony Pictures ya se pronunció al respecto: “Gran parte de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no hacer que continúe como productor principal de nuestra próxima película de acción en vivo de Spider-Man”.

Feige es una de las cabezas detrás de la creación de los mundos llevados al cine de Marvel. Sobre eso, Sony Pictures también comentó: “Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendemos que las muchas responsabilidades nuevas que le ha dado Disney (a Feige), incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas”.

Por ahora, Disney no se ha pronunciado.