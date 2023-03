El director de cine experimental Jay Rosenblatt, nacido en Nueva York en 1955, filmó a su hija Ella en cada uno de sus cumpleaños desde los 2 años. Rosenblatt, quien buscaba pasar más tiempo con su familia, utilizó una cámara casera y le pedía a su hija que se sentara en el sofá mientras le hacía la misma lista de preguntas. El resultado de este proyecto es “How do you measure a year?”, un cortometraje que explora las relaciones familiares, la paternidad y el desarrollo humano.

“How do you measure a year?” es una obra emotiva y conmovedora que muestra la evolución de la relación entre un padre y su hija a lo largo del tiempo. Rosenblatt, quien es reconocido por su trabajo en el cine experimental, ha demostrado su habilidad para capturar momentos íntimos y auténticos en esta obra única.

En una entrevista realizada en 2021, Rosenblatt expresó que “quería que las personas sintieran que esta era nuestra relación particular, pero que fueran capaces de identificarse con sus propias relaciones entre sus hijos o sus progenitores”.

Mientras tanto, el director hace preguntas que él describe como “sencillas”, pero que pueden no serlo para una niña.

El sitio web RogerEbert.com afirma que cualquier padre puede ver la película como una metáfora del tiempo que pasan con sus hijos.

Sin embargo, también comentan que el director, quien el año pasado también fue nominado al Oscar en la misma categoría por su película “When we were bullies”, ha hecho un documental que se enfoca más en él mismo que en cualquier otra cosa.

Aunque no es particularmente profundo, el sitio advierte que no sería sorprendente si ganara el premio. En este artículo se brindan más detalles sobre la película, pero es importante tener en cuenta que no se estrenará en HBO hasta junio y se pueden encontrar spoilers.