La exquisitez de un menú de tres tiempos

Un menú en tres tiempos está compuesto por una entrada, un plato fuerte y un postre. El desafío, en ocasiones para algunos chefs, es lograr crear en los comensales una armonía llena de gratas sensaciones.

Para alcanzar esa cúspide de sentidos y sabores el consejo es que los platos sean pequeños, dice Gustavo Abril, chef y sommelier de Tavolo Gourmet. “Culturalmente nos gusta un plato gigante, sin embargo, cuando es una cena o un almuerzo de este tipo debemos estar dispuestos a descubrir diferentes texturas a través de varios platos en porciones pequeñas”.

Puede preparar también esta receta Ceviche hot rock Amaranta.

Para este docente de Gastronomía y Alta Cocina en la UNAB, la entrada debe ser el bocado más sutil, fresco y delicado que ayude a abrir el apetito del comensal y a tener su primera sensación. Por ejemplo, en la entrada algo ácido hace que se abran las papilas gustativas, luego sabores más potentes y más estructurados con el plato fuerte. Finalmente, con el postre se debe cerrar con un sabor que deje una sensación agradable y, al mismo tiempo, ayude a limpiar, entonces, sería algo dulce, afrutado o esponjoso.

Es importante que exista una armonía en todos los platos para que no se repitan los sabores y no se canse al comensal. “Por ejemplo, no sería lo ideal tener un ceviche de entrada, un pescado de plato fuerte y finalizar con un postre de limón. Aquí se está repitiendo la acidez. Si voy a tener un ceviche que es ácido en la entrada, puedo tener un sabor más potente con una carne al vino en una cocción lenta en un plato fuerte y terminar con un sabor muy sutil de un helado de vainilla en el postre”, explica. Las innovaciones siempre son tan necesarias como deseadas, principalmente en espacios como la cocina. Al respecto, Gustavo Abril se refiere a la mezcla de gastronomía internacional con ingredientes locales. “El pulpo, por ejemplo, es un producto que está gustando mucho en Colombia y que no es muy nuestro, se está mezclando con ingredientes como un hogao o puré de yuca, que son muy tradicionales, pero son presentados de una forma mucho más elegante y agradable al cliente”.

Sobre la bebida, esta es un complemento y debe formar parte de la experiencia gastronómica, pero si es demasiado dulce al final el postre será hostigante. Además, el chef Abril resalta que no solamente el vino puede acompañar una comida, sino también una bebida natural o una infusión de frutas.

Cocinarte Restaurant Week es el único evento en Bucaramanga que ofrece el consumo de menús especiales de tres tiempos y a precios especiales. “Me gustaría destacar actividades como esta. Este tipo de eventos ayudan a que la gente aprenda a vivir nuevas experiencias alrededor de la comida, que sea un plan explorar nuevos sabores y decir ‘fui a los diez restaurantes, en todos encontré algo distinto y viví un momento agradable’”, expresa.

Un menú perfecto de tres tiempos

Entrada: Una copita de vino blanco Sauvignon Blanc, maridado con un ceviche de pescado blanco con limón y cebolla roja.

Plato fuerte: Una copita de vino tinto Syrah maridado con cabro cocinado a baja temperatura sobre un puré de yuca.

Postre: Una copita de espumante semi sweet maridado con un cheese-cake en salsa de uchuvas.