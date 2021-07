El próximo miércoles 21 de julio a las 8:00 p.m. llega a Caracol Televisión La voz kids, el concurso de talento musical para niños menores de 15 años, quienes debutarán en el escenario demostrando todo su talento.

La primera parada de este viaje musical serán las Audiciones a ciegas en las que los televidentes vivirán grandes emociones, a la espera de que los entrenadores giren sus sillas para elegir a los participantes de sus equipos.

En esta oportunidad Natalia Jiménez, la afamada cantautora española conocida por su participación en la agrupación ‘La quinta estación’, llega por primera vez al programa y será la cuota femenina de los entrenadores. Junto a ella también aterrizará, por primera vez en La voz kids, Jesús Navarro, vocalista de Reik, grupo mexicano que ha cosechado innumerables éxitos, y de nuevo a este viaje se une el productor, cantante y compositor colombiano, el maestro de la música Andrés Cepeda.

“Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que de alguna manera llame mi atención, me gusta. Durante el proceso quiero enseñarles, entre otras cosas, la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena, porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena. Además, pediré que sean muy disciplinados, que cuando yo les pida algo, lo hagan, porque estamos aquí para sacar mejores artistas que los que llegaron a las audiciones”, así lo afirmó la cantante española Natalia Jiménez.

Jesús Navarro, quien por primera vez será coach de niños, trae toda su experiencia para elegir las mejores voces de Colombia. “He estado en un par de programas anteriormente, y he podido conocer talentos de otros países, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con niños, entonces eso es una experiencia muy diferente para mí y estoy seguro de que en Colombia hay mucho talento. Prueba de ello, los artistas que representan al país a nivel mundial. A los participantes quiero inculcarles la importancia del trabajo duro y la confianza en sí mismos. A todos les diré que confíen, porque por algo están acá, no es un favor ni es casualidad ¡hay que defender su talento”.

Andrés Cepeda, el entrenador que se ha quedado en los corazones de todo un país, afirma que “en esta temporada el jurado está renovado y las expectativas que tengo con mis nuevos compañeros, con quienes ya estoy trabajando, es tener una buena química, una buena relación. No estamos compitiendo por ganar nosotros, nuestra prioridad es destacar el talento de los niños y encontrar la mejor voz, no que alguno de los tres se lleve el honor de ser el entrenador ganador, sino que nuestros chicos brillen. Por eso, hasta ahora, lo que me he encontrado con mis compañeros es una buenísima disposición y un gran compañerismo”.

Otra de las grandes novedades que trae el concurso en esta oportunidad, es la llegada de Laura Acuña a la familia Caracol Televisión, y qué mejor manera de aterrizar que siendo la presentadora de La voz kids junto con Laura Tobón.

“Esto es un sueño hecho realidad para mí. La voz es un programa bonito de principio a fin; es un programa donde las familias van a poder unirse nuevamente, donde vamos a recordar porqué tenemos que ser uno sólo como país y donde nos vamos a encontrar a través de la música que es un lenguaje universal. Así que estoy segura de que será un éxito y que la gente lo va a recibir maravillosamente”, comentó la presentadora santandereana.