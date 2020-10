“Con el COVID fuimos conscientes de nuestro privilegio”

Fueron 80 conciertos en 13 países, en la mayoría de ellos agotando boletería y con muchos de sus fanáticos pidiéndoles a gritos nuevas fechas para poder verlos en vivo. Así fue el 2019 para la banda de rock/pop colombiana Morat, por lo que se preparaba para un 2020 en el cual superarían su propio récord de actuaciones.

Con lo que no contaban Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martín Vargas, miembros de Morat, es que se les atravesaría una pandemia y les cambiaría todos los planes, e incluso, terminarían siendo afectados directamente por el COVID-19.

De ahí, el entusiasmo al poder confirmar su concierto vía streaming que se presentará en la noche del próximo 7 de noviembre, donde esperan poder tocar sus canciones más conocidas, además de poder llevar al escenario aquellos temas que han lanzado en medio de la pandemia y que no han tenido la oportunidad de llevar a un escenario.

Es un concierto que hace parte de la programación Live Events de Rappi, para lo cual tendrán una puesta en escena especial y algunas versiones especiales de algunas de sus canciones.

Por cada ingreso vendido, la banda realizará una aporte para la labor de la fundación Make-A-Wish, la cual ayuda a niños para que puedan cumplir sus sueños.

¿Qué tanta falta les hace el escenario?

Simón Vargas: Demasiado porque se volvió nuestra rutina, nuestro día a día, que por lo menos a mí me ha golpeado mucho el hecho de todo el cambio de agenda. Nuestros horarios en los últimos años era viajar y tocar, no pasábamos más de tres semanas en el mismo lugar, y todo cambió de un momento para otro, pero de todo lo que hemos tenido que dejar de lado, lo que más he hace falta es poder tocar en vivo.

¿Y despegarse de esa nueva familia que termina siendo una banda?

Juan Pablo Villamil: Total, porque terminas generando dinámicas propias a la hora de estar de gira. Por un lado, ha sido buenísimo estar un buen tiempo con nuestra familia, luego de cuatro años de tanto trabajo, que es el lado positivo de la cosa, porque es tiempo que quizás no les hubiéramos dedicado si no pasa todo esto.

¿Cómo fue la experiencia de dar positivo para COVID?

Juan Pablo Villamil: Con el COVID, cuando nos dio, teníamos una noción que no ha cambiado, porque a nosotros nos fue bien, pero eso no significa nada respecto a lo que le puede pasar a cualquier otra persona. Nuestra posición siempre ha sido la misma, así que no entramos en pánico cuando nos dio, pero al mismo tiempo, entender que lo más responsable es disminuir el riesgo de contagio.

Somos conscientes que no hay evidencia científica de que no te puedas volver a contagiar, así que seguimos teniendo las mismas medidas de prevención que durante todos estos meses se han recomendado.

Simón: Con el COVID fuimos conscientes de nuestro gran privilegio. A nosotros nos tocó pasar por eso de una forma que infortunadamente no toda la gente la puede pasar, sin síntomas, así que debemos ser responsables con ello.

Su próximo concierto también tendrá un fin social...

Simón: Uno de los aliados es la fundación ‘Make-A-Wish’ que muchos conocen y me parece espectacular lo que hacen, que es cumplirle los sueños a niños que padecen enfermedades de alto riesgo.

Ya hemos trabajado un par de veces y tenerlos como aliados nos permite ayudar desde donde nosotros podemos, y creo que es más importante ahora, que hay tanta gente que quedó vulnerable por la pandemia.