“Con la pérdida de mi madre se me hizo imposible cantar”

Cuando Gloria Estefan llegó a Brasil para grabar allí su nuevo disco, se encontró con una gran sorpresa. Uno de los músicos, fiel intérprete de diversos sonidos brasileños, era tan fanático de su música, que a sus pequeñas hijas las había bautizado Gloria, y a la otra, Estefan.

Así inició la producción de “Brazil 305”, el primer álbum de la artista de origen cubano en los últimos siete años, que cuenta con cuatro canciones inéditas, junto a una serie de éxitos de Gloria Estefan, revestidos musicalmente con distintos sonidos del Brasil.

“Cuando hay amor” es el primer adelanto de este disco que lanzará el próximo 13 de agosto, el cual contó con la participación artística de talento colombiano, a la espera de más sorpresas dentro de esta producción discográfica.

Hablamos de una artista de legendaria trayectoria, con más de 100 millones de discos vendidos, 38 de sus canciones que llegaron al número uno de las listas de Billboard y siete premios Grammy.

Es la primera artista latina que se convirtió en fenómeno mundial, abriéndole la puerta a los siguientes fenómenos latinos que llegaron a todos los continentes como Ricky Martin y posteriormente Shakira.

Desde su casa en Miami, Gloria Estefan habló de su nueva música, la inspiración que es Brasil y el estado actual de la música latina.

Su nuevo disco, ¿un tributo a los sonidos de la música brasileña?

A mí siempre me ha gustado la música brasileña. Tanto, que uno de mis primeros discos se llamaba “Río”, y uno de los primeros temas éxito que tuve en Latinoamérica se llamaba “Baila conmigo”, qué es la versión en español que yo compuse para Rita, una artista muy grande en Brasil.

Además, empezando, hacía que mi grupo se aprendiera canciones brasileras como “Desafinado”, “Corcovado” y “Chica de Ipanema” para yo cantarlas en el grupo.

También por todas las raíces culturales que compartimos Brasil y Cuba, con todas las raíces africanas de la tribu Yoruba que fue a Bahía en Brasil y a Cuba también, con toda la mezcla de europeos, se generaron los distintos ritmos.

¿Por qué el nombre de “Brazil 305”?

Se llama “Brazil 305”, por ese país y por la ciudad de Miami, como un puente entre estos dos lugares, con cuatro temas nuevos y quería que saliera primer la canción “Cuando hay amor”, porque siento que en estos momentos es necesario llenar con un poco de energía del mundo con alegría y con amor, que pienso que es lo único que nos va ayudar atravesar las cosas difíciles.

¿Una canción en la que participaron artistas colombianos?

Los compositores son colombianos con Nicolás Tovar y Andrea López, esta última que está empezando a componer, y esta canción la realizaron hace algunos años, porque el disco iba a salir para 2017, pero con la pérdida de mi madre se me hizo imposible cantar, es que no podía, mi voz no me salía, estaba muy triste y yo no quería plasmar esa tristeza en música. Esperé mucho tiempo para estar lista. Luego llegó esta canción y me hizo levantar los brazos al aire y sonreír, y les dije que no pueden dar esa canción a nadie, que tenía que ser para este disco.

Siempre junto a talento colombiano...

Como siempre los colombianos diciendo presente, y nosotros con ellos, porque la música de Colombia es exquisita, por eso, he dedicado un disco entero a ella, “Abriendo puertas”, además, algunos de mis temas favoritos tienen los ritmos colombianos, y esta nueva canción es una fusión perfecta entre la música colombiana y brasileña, porque quisimos mantener el acordeón, que también en Brasil es muy popular.

¿Cómo ha sido el llevar la música latina al mundo?

El mundo aprecia mucho nuestra música. Cuando sacamos el disco de “Mi Tierra”, todo el mundo decía que estamos loco, en la compañera disquera, porque me decían que estaba en mi mejor momento del pop y era un gran riesgo, pero yo sabía que mis fans tenían el interés en ver de dónde vino el lado latino de nuestra música, porque nuestra música siempre fue una fusión. Por eso, yo creo que “Mi Tierra” logró el éxito mundial, porque sentían la honestidad de la música, la riqueza de dónde venía, esa influencia en mí musicalmente, por eso sigue siendo uno de los discos más vendidos de mi carrera.

¿Cómo ve el estado actual de la música latina en el mundo?

Creo que hoy hay mucha más oportunidad para la música para ser mundial. Yo creo que estamos viviendo, a raíz del Internet y la radio on-line, las distintas formas de compartir la música, la industria sigue cambiando y existen más oportunidades. Lo que pasa y lo difícil esto es que hay mucha fragmentación. Antes, si uno lograba tener un disco en el tope de la radio, significaban muchos más oídos porque no habían muchas opciones. Esa era la forma de que la música llegaba sonido de las personas.

Por otro lado, le da la libertad a los artistas para llegar a una gran cantidad de gente, pero sin embargo también a la libertad de poder seguir creando y compartir directamente sin intermediarios.

¿Se nos olvida lo difícil que era difundir la música cuando no había Internet?

Debías tener una compañía discográfica, no había otra forma. Emilio y yo vivimos una época muy linda y fructífera de la industria discográfica, y los artistas seguirán haciendo su música, porque más allá del dinero, el arte es una necesidad.

¿Cómo ha visto el papel de la música y el arte en general en estos tiempos de cuarentena?

Importantísimo, me lo dicen, me dicen que tienen fiesta de baile con mi música, se ve a los Djs (Disckjockeys) haciendo fiestas desde los balcones, como una forma de sentirse unidos pese a estar solos en casa.

Creo que si no hubiera sido por la música o el cine, hubiéramos estado mucho más tristes y con la sensación de estar solos más fuerte en esta época.