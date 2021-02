Con ‘Tu amante’, Yeison Jiménez abre el 2021

Un Yeison Jiménez más pausado, maduro y tranquilo, es quien nos presenta este nuevo sencillo ‘Tu amante’.

El cantautor colombiano se encuentra lanzando por todo lo alto el primer sencillo de su nueva producción, con la que estrena casa discográfica y abre su 2021.

“Tu amante es una canción que reúne todo mi proceso como artista y compositor. Cada palabra y cada sonido fue creado para hacer el éxito más grande de este año”, afirma Yeison sobre este nuevo lanzamiento.

Así mismo, Yeison tiene como objetivo adentrarse en la internacionalización de su carrera, principalmente en México. “Voy muy bien en el proceso de internacionalización, siento que estamos haciendo todo lo posible por llegar a un público mucho más amplio, estoy muy joven y tengo toda la experiencia y ya con nueve años en este cuento pues no se me hace difícil el tema de llegar, ya el tema de gustar y de pegarse depende mucho la gente, pero ya se está haciendo toda la ruta de trabajo para poder lograr una internacionalización de verdad. Siento que va a ser muy duro, pero valdrá la pena y vamos a ver qué pasa en unos tres años”.

Frente al nuevo álbum que lanzará este año el artista, aseguró que “es un disco totalmente diferente a lo que yo he hecho, pero no se sale de Yeison Jiménez, no vendí mi estilo, ni mi esencia, es un Yeison más pro, más maduro, más serio, unas letras con muchísimo más contenido, hay mezclas leves pero no deja de ser música popular. Hay mucho nivel auditivo”.

Después de un maravilloso 2020, año durante el cual varios de sus temas se convirtieron en éxitos, recibió dos nominaciones en los Monitor Latino Awards e inició el año con la noticia de la firma con Fonovisa/UMLE.