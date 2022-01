Georgina Rodríguez, novia del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, abrió su vida a través de un documental en Netflix y contó desde cómo se conocieron mientras ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid hasta los momentos más difíciles que han atravesado juntos.

Su noviazgo tardó en fraguarse dos meses, aunque seguían viéndose cuando él acudía al establecimiento en el que ella trabajaba y se escribían a menudo, y durante aquella época la influencer tuvo que lidiar con el infarto cerebral que sufrió su padre.

“Él tenía muchos partidos, la selección, y justo entre medias pasó lo de mi padre, y yo estuve un poco ausente, porque estaba triste. Y un día coincidimos en otro evento, en el que estaba él con sus amigos y su hermano, Hugo, y me dijo: ‘Gio, ¿quieres venir a cenar?’. Y dije, ¡por fin!”, ha recordado ella.

“Paso a paso, empezamos a hablar más y las cosas fueron de una forma un poco más natural. No fue de inmediato, porque tardó a lo mejor dos meses. Y fue en ese período cuando dejamos un poco de estar juntos”, ha añadido Cristiano para dar su versión de los hechos.

Georgina todavía recuerda lo que llevaban puesto los dos en el primer evento en el que se vieron fuera de la tienda, justo la noche que ella no podía quedarse demasiado tiempo porque debía acudir a una cena de la empresa. “Pero fue bueno porque nos dejó a los dos con las ganas”, afirmó.

Cristiano, por su parte, ha confesado frente a las cámaras que lo que más le llamó la atención de Georgina fue la madurez de la que hacía gala para su edad. “En un principio no pensé que tendría esta magnitud, que me enamoraría de ella. No me lo esperaba, pero pasado un tiempo, yo sentí que... que ella es la mujer de mi vida”.