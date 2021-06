Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y Majida Issa protagonizan la nueva serie Amazon Original, “Noticia De Un Secuestro” y a ellos se unen a Carlos Manuel Vesga, Constanza Duque, Carmenza Gómez, Julieth Restrepo, Carlos Serrata, Carlos Mariño y Jairo Camargo en este drama de suspenso basado en el libro de Gabriel García Márquez.

“Noticia de un Secuestro” inició su producción siguiendo estrictos protocolos de seguridad de COVID-19 y está inspirada en hechos reales: sigue las ordalías de un pequeño grupo que fue secuestrado en 1990 por narcotraficantes colombianos, entre quienes se encuentran Diana Turbay, interpretada por Majida Issa, Maruja Pachón, interpretada por Cristina Umaña, Marina Montoya, que será actuada por Carmen Gómez y Beatriz Villamizar, interpretada por Julieth Restrepo.

Se narran también los extraordinarios esfuerzos de sus seres queridos para liberarlos por parte de su familia: Alberto Villamizar, interpretado por Juan Pablo Raba y Nydia Quintero, interpretada por Constanza Duque.

La serie es dirigida por Andres Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, Machuca) y cuenta con la producción ejecutiva de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Ivercine & Wood), Lourdes Díaz y Stuart Ford (AGC Studios), y por el propio hijo de García Márzquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

“Hay pocas historias como Noticia De Un Secuestro, y no podríamos estar más orgullosos de llevar esta producción a las pantallas de los clientes de Amazon Prime Video en América Latina y alrededor del mundo,” dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina.

Y agregó: “Estamos increíblemente orgullosos del sorprendente elenco y talento detrás de esta serie y ha sido emocionante contar con el apoyo de Rodrigo García, quien nos ayudará a llevar el legado de su padre a millones de clientes de Prime Video en todo el mundo.”