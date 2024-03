Gustavo Nieto Roa: en las grandes ligas del doblaje mundial

Con más de 45 años de historia, Centauro Comunicaciones se ha mantenido como una de las empresas más importantes del doblaje en América Latina, y ahora, ingresa al selecto grupo del doblaje mundial.

COLPRENSA/VANGUARDIA

Compartir

COLPRENSA/VANGUARDIA

Creada por el reconocido cineasta colombiano Gustavo Nieto Roa, acaba de recibir la invitación para unirse a Entertainment Globalization Association (EGA), el cual, es el principal gremio del doblaje mundial radicada en Los Ángeles.

No es para menos, en la actualidad, Centauro Comunicaciones produce más de 3 mil horas de doblaje al inglés, español y portugués, entre películas, series de televisión, documentales, dibujos animados y video juegos para los principales canales de televisión del mundo, productoras cinematográficas y distintas plataformas de streaming.

A lo largo de su historia, han doblado más de dos millones de horas de distintas producciones, en una industria del doblaje y subtitulación que movió en el último año 2,784 millones de dólares.

“Es un gran orgullo para nosotros ahora ser miembros de la EGA, y posicionar a Colombia como uno de los principales centros de doblaje al español por nuestro trabajo en Bogotá y ciudad de México, así como al inglés en Miami y al portugués en Sao Paulo y Río de Janeiro. En suma, con nuestros estudios producimos más de tres mil horas de doblaje al año”, aseguró el director y el productor de cine Gustavo Nieto Roa, presidente y fundador de Centauro Comunicaciones.

Así, Centauro Comunicaciones hoy se constituye en uno de los más importantes estudios de doblaje del mundo y el único en Colombia, acreditado con el prestigioso sello de post producción de doblaje y audiodescripción para invidentes de la empresa Netflix.

“Gracias a que durante años hemos logrado expandir nuestro espectro de trabajo a los servicios de mezclas, creación de Foley (efectos sonoros) y sound design, que consiste en la creación de todo el ambiente sonoro para cine, televisión, web-streaming y radio, hoy estamos asociados con una serie de estudios en Europa, Asia y el Medio Oriente, que nos permiten hacer el doblaje a más de 40 idiomas distintos, en simultánea, para clientes como Netflix, Amazon, HBO y Fox, entre muchos otros”, afirmó Nieto Roa.

Un paso más en la historia que comenzó en 1975, cuando Gustavo Nieto Roa tuvo la idea de aprovechar los estudios de audio que él había montado en Bogotá para complementar la producción de sus películas. En ese momento, los únicos estudios de doblaje existentes en Latinoamérica se encontraban en México pero Nieto Roa decidió comenzar a hacer este trabajo en Colombia aprovechando la gran cantidad de las voces de actores que participaban en las radionovelas y que hablaban un español neutro, el cual era aceptado en todos los países de habla hispana.

“En esos primeros años no fue fácil romper la exclusividad que las grandes productoras de Hollywood tenían con México. Desde entonces en Centauro hemos doblado en Bogotá más de dos millones de horas en películas, series de televisión, documentales dibujos animados y video juegos”, continuó el director y productor de cine.

En la actualidad, esas más de tres mil horas de doblaje que produce la empresa colombiana al año, incluyen títulos tan reconocidos como: 13 Reasons Why, Criminal Minds, Masha y el oso, Teletubbies, Cobra Kai, Dear White People, Borgen, World of Warcraft, Orphan Black, The Last Ship, Ultraman, Samurai X, Santa Clarita Diet, American Housewifes y The Fosters, entre muchos otros.

A su vez, Centauro Comunicaciones ha acompañado el lanzamiento de varios de los más importantes canales de cable incluyendo Nickelodeon, Discovery, Animal Planet, Food Network y Sony, entre otros, y ha doblado al español las voces de actores tan reconocidos como Robert De Niro, Julia Roberts, Brad Pitt, Marlon Brando, Will Smith, y muchos otros, con el talento de actores de renombrada trayectoria, tanto en trabajo de voces adultas como infantiles, procedentes del teatro y la radio y la televisión.

Entre ellos pueden destacarse figuras como John Grey, Jorge Solórzano, Hermes Camelo, Rafael Gómez, Fernando Manrique, Didier Rojas, Oscar Gómez, Isabel Junca, Shirley Marulanda, Xiomara Fontecha, Lucero Gómez y Raúl Gutiérrez. Los dos últimos, acompañaron el proceso de Centauro desde sus inicios y coincidencialmente fallecieron en 2020 con algunos meses de diferencia.