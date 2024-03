No queda más que viento, la novela que cuestiona todo los mitos sobre el destino y el amor

El escritor boliviano Gerardo Andrade presentó su novela No queda más que viento, una obra que explora el tema del destino y sus manifestaciones a través de una historia de amor y tragedia.

El escritor boliviano Gerardo Andrade presentó su novela “No queda más que viento”, la cual cuenta la historia de Ricardo Salvatierra y de un amor maravilloso que desenlaza en tragedia.

La obra, publicada por la editorial X, es una trama pegajosa donde todo encaja, aunque en el fondo, no sea más que una ilusión. Los personajes y acontecimientos evolucionan sujetados a una trama simétrica, un caleidoscopio de voces y formas de vivir y narrar un evento nefasto.

Según el autor, la novela explora el tema del destino y sus manifestaciones a través del tiempo y el espacio. “Desde el principio hasta el final, el narrador parece susurrarle al lector que el destino se manifiesta de diferentes formas y que no hay ningún evento en este mundo, por pequeño o grande que sea, que no acarree consecuencias absolutamente inesperadas e impredecibles a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, también parece haber siempre una segunda voz, una armonía, que dice que tal vez no, que atravesar el umbral de lo posible no siempre significa estar condenado a hacer parte de un fractal eterno”, explicó Andrade.

Gerardo Andrade es un escritor boliviano que reside en Colombia desde 1975. Cursó estudios de filosofía y letras al tiempo que iniciaba la carrera de profesor que ejerce hasta la fecha. Ha sido asesor, investigador y autor de artículos y libros sobre temas de cultura y educación. Su novela “No queda más que viento” es su cuarta obra literaria y ha recibido elogios de la crítica especializada.