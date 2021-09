5 cosas que no sabías sobre 'El juego del calamar'

'El juego del calamar' es la nueva serie que está dando de qué hablar en redes sociales, con memes, y en reuniones familiares. Llegó desde Corea y cuenta la historia de 456 personas con problemas de dinero que participan en 6 juegos para ganar un premio de 45,6 mil millones de wones. Suspenso y aventura con juegos de niños tradicionales del país asiático y la trama local termina en que el costo de perder en el juego, es la muerte.

1. De dónde viene el título

“El juego del calamar es un juego que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy ": dijo el creador y director Hwang Dong-hyuk.

2. Todo comenzó en 2008

Hwang Dong-hyuk comenzó a escribir el primer borrador de 'El juego del calamar' en 2008, mucho antes de algunas de sus películas exitosas como Silenced y The Fortress.

“Estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en 2009. En ese momento, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento ".