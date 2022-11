$!“Abrí mis alas nuevamente en Bucaramanga”, entrevista con la actriz santandereana Lucía Orozco

Además de este éxito actoral, Lucía Orozco se embarcó en la creación teatral con Muérganos Impro, que maneja la técnica de improvisación teatral y que ha sido pionero en la ciudad manejando dramaturgia en vivo.

¿Qué le llevó a tomar la decisión de volver a la ciudad?

“Muchas cosas. La vida en Bogotá estaba muy dura, era muy mala vida. El tema de seguridad estaba muy tenaz, en todo el país, ¿no?, pero en Bogotá se sentía más.

Demoraba para ir al trabajo tres horas de ida, tres horas de vuelta. Me preguntaba: ¿está es la vida que usted quiere? Convivía con miedo todo el tiempo pues tenía una situación familiar particular y me dije: no, esto no, bajémosle a las revoluciones, alabemos la pausa.

Me encanta la palabra pausa, me encanta el tema de ir contra ese frenesí que a veces enloquece. Y me dije nos vamos para Bucaramanga y empezaron a salir cosas, muy realismo mágico.

Yo me vine a Bucaramanga a pasar Navidad (el año pasado) y regresé y me encontré con una ciudad nueva. Aparecían las cosas sin buscarlas, entonces estoy muy agradecida con Bucaramanga”.