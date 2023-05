La cultura brasileña

“Nosotros muy fácilmente entramos al conflicto: pasamos rápidamente del nivel uno al nivel seis, pero en Brasil no. Sin embargo, eso quiere decir que a las personas les parece complicado decir no. Me parece curioso”, comenta el artista. Eso sí, asegura que “son más amables, piden mucho más permiso. No digo: ¿quieres Coca-Cola?, sino algo como: ¿recibes una Coca-Cola?”.

En términos del arte, Cifuentes afirma que está en una gran ciudad, con un movimiento artístico propio de los grandes centros artísticos del mundo.

Adolfo Cifuentes está de visita en Bucaramanga, a la que no venía desde hace seis años, para participar en dos conferencias “En medio del camino había un presente”, que se realizará en el Auditorio Jorge Zalamea a las 11:00 a.m. y “Las nociones del espacio, contexto y lugar en el arte contemporáneo: diálogos entre paisaje, arte y naturaleza en la colección del Instituto Inhotim, Minas Gerais, Brasil”, en el auditorio SEA de la UIS, a las 4:00 p.m.