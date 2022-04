Episodios de la temporada 13

Viernes, 29 de abril

Lamento tu pérdida (#1301 Sorry for your loss)

Mientras Callen continúa persiguiendo a Katya, Kilbride recluta al NCIS para ayudar a encontrar un camión lleno de armas robadas. La tarea se vuelve más desafiante cuando su sospechoso, el hijo de un jefe de la mafia que creen que planeaba venderlos, es encontrado muerto.

Viernes, 6 de mayo

Venganza (#1302 Fukushu)

Ncis toma el caso personalmente cuando el padre de un oficial de Lapd, un amado anciano veterano japonés-estadounidense, es víctima de un cruel crimen de odio.