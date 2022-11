“Llegué como migrante primero a México y en México me di cuenta de la situación de querer uno su patria, de apreciar el origen, las raíces. En Colombia la situación social, de violencia, lo lleva uno a esas ganas de huir, de buscar una salida, una vida que lo lleve lejos de eso, pero en México me di cuenta de que ese huir implica encontrarse a uno mismo, entender que en esa huida, en esa vida hay que volver hacia adentro, hacia uno, porque uno se va, pero extraña lo que lo hace único, lo que lo hace ser diferente. Ahí encuentras la diferencia y esa diferencia es lo tuyo. Es lo que te hace ser tú.

El problema de la migración es complicado porque no solamente pierde la persona como unidad, si no pierde lo que conocemos como país, nuestra gente”.

También, nosotros como colombianos somos un país de migrantes, no solamente migrantes hacia el exterior, sino también dentro de nuestro propio país, entonces tenemos la fuerza, la sangre, pero también ese sufrimiento, ese dolor de andar arrastrando esa nostalgia, esa melancolía. No hay necesidad”.

El hombre todavía en esta sociedad patriarcal se siente libre y puede enfrentar el mundo más autónomo, mientras que la mujer no. La mujer no solamente tiene que pensar en ella, tiene que pensar también en los que están con ella: es supremamente doloroso y fuerte este enfrentamiento a esta problemática.

Cuéntenos un poco de su propia experiencia. ¿Cómo ha sido para usted la migración?

“A nivel profesional he podido lograr muchas de las metas que yo tenía propuestas, pero personalmente no he dejado nunca de pensar en mi tierra, en mi gente. He vivido con esa nostalgia y siempre en mi mente ha estado esta necesidad de regresar.

Soy muy consciente de que ya no soy esa misma persona que se fue y que mi regreso lo he podido vivir en el momento en el que voy de vacaciones. Es un regreso también a algo que ya no es totalmente mío porque ya soy otra persona y espero otras cosas de la gente.

He tenido que enfrentar varios mundos y mi mundo es un poco diferente. Es duro porque he podido lograr las metas, pero llevo 20 años por fuera y aún quisiera regresar a pesar de que sé que no lo voy a poder hacer nunca, ya no regresaré”.