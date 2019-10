La pregunta que muchos adultos se hacen es: “¿hasta dónde llegaremos?” Las mentiras se convirtieron en verdades y no solo en el tema político, en el amor tampoco hay un asidero para la confianza.

Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en Sociología de La Sorbona, estará este sábado en la Alianza Francesa hablando sobre un futuro que parecería apocalíptico, pero que ya es un hecho con el cual hay que vivir: el amor, facebook y la posverdad parecen ir de la mano y no quieren soltarse.

“Nuestras relaciones han cambiado con el mundo de Internet, con el mundo del ciberespacio, con las redes sociales. Ya no son relaciones, sino conexiones. El mundo ya no es un mundo de puentes o de puertas, sino un laberinto mental. En cualquier momento podemos oprimir la tecla y deshacernos del otro. Porque justamente no nos relacionamos con él, sino que nos conectamos. Entonces, eso ha modificado sustancialmente nuestros modos de sentir, pensar y actuar con respecto al otro”, explica Sanabria en una entrevista con Vanguardia.

Es así que la verdad, como el amor, no es único ni tiene una sola cara, sino muchas. Lo peligroso, tal vez, es que depende de quién las diga y la estrategia que use, moverán a muchos a hacer cosas por este amor y esta verdad.

“Pensando en un público juvenil, ahora sería el amor en los tiempos de Instagram, en donde hay trucos y maneras para no dejarnos ver el rostro. Para no dejarle ver la historia de otro, para espiarlo, para que nos vean sin ser vistos. Y coqueteos y juegos que están en todas las redes sociales, que generan nuevos modos de comunicación, pero al mismo tiempo profundas soledades, profundas incertidumbres profundos miedos, profundas paranoias”, explica Sanabria.

¿Y qué podemos hacer al respecto?

Además de su conferencia en la Alianza Francesa, Sanabria estará en la UIS este lunes 22 de octubre.