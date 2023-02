“En mi imaginario la percibo como fragmentos de huesos, algunas raíces y maderas son completamente extrañas y tienen un tratamiento especial que les da el río. Estos fragmentos han recorrido varios kilómetros, no sabemos su procedencia”, explica Sebastián Gómez Vargas.

Se trata de una instalación in situ realizada a gran formato con ramas de árboles que fueron arrastrados por el Río Magdalena apiladas a presión recreando una gran ola del río, pero de madera.

Pero, a pesar del testimonio del agua, para muchos el conflicto no ha existido, mientras que para otros no ha terminado.

El artista señaló que no se talló ningún árbol ni se cortó o extrajo madera de forma ilegal.

Y, por otro lado, el trabajo con la comunidad y el trabajo que se estableció con las personas que pescaron la madera, que es como se le llama a la actividad que, en su cotidianidad, realizan los pescadores cuando no hay peces en río.

El artista comenta ha sido increpado acerca del origen de la madera, ¿por qué la trajo la madera desde tan lejos? Sebastián Gómez Vargas señala que su obra nació allí, en Honda y es parte de la memoria de la región del Magdalena Medio, por lo que se mantiene el concepto.

“Lo que busco es generar esa reconciliación entre nosotros y el río, es como si esto fuera lo que el río nos entregó, todos los restos de lo que el río ya no quiere tener. Lo veo muy poético, pero la realidad es completamente cruda y dura: infinidad de cuerpos que nunca se identificaron, que nos encontraron”, explica.

Una de las recomendaciones del informe del informe final de la comisión de la verdad es que los artistas con sus trabajos hagan memoria para la no repetición.

“Hay mucha gente que todavía considera que muchas cosas no sucedieron, entonces hay que hacer memoria para que no vuelvan a pasar y porque es necesario no olvidar”, concluye el artista.