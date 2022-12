$!Así le contó Lalo Rodríguez a El País la historia desconocida del disco más extraño de la Salsa

"Nosotros habíamos montado para el show los temas 'Sabroso Guaguancó' y 'Tumbao con swing', dos clásicos de los inicios de Palmieri con la orquesta La Perfecta. Entonces esa noche, cuando lo conocí, yo le pedí que me escuchara y me dijera cómo le parecía, por si alguna vez podía llegar a darme una mano. Al final, después del show, él me dio su aprobación y me dijo que yo tenía mucho talento. Pero se despidió sin promesas".

“¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que la gente piensa que yo me preparé mucho para ese disco tan especial y no fue así. Simplemente, no pude hacerlo. Yo no sabía qué canciones iban en la grabación, me enteré cuando llegué a Nueva York. Un domingo Palmieri me pasó las letras, me cantó la melodía y entonces yo las grabé en una grabadora vieja para aprendérmelas. Luego hicimos dos ensayos con la orquesta, los días martes y jueves, y al lunes siguiente ya estábamos en el estudio grabando. Y yo no sé cómo pude salir bien de eso, porque apenas había cumplido 16 y no tenía ninguna experiencia. Pero no hubo ni un solo tropiezo en la grabación. Yo nunca tuve miedo, pero hoy, cuando intento descifrar lo que pasó, mi única explicación es que fui llevado de la mano por un ángel. Dios estuvo conmigo”.

'The Sun of Latin Music' contiene solo seis cortes, entre ellos una cumbia salseada dedicada a Colombia. Aunque en los créditos finales la autoría de ese tema es atribuida a Palmieri, Lalo fue quien escribió la letra, por pedido de su jefe.

Dos ensayos. La historia cuenta que el Grammy del 76 fue otorgado al pianista y director de orquesta Eddie Palmieri, eterno rebelde de la Salsa, por su obra ‘The Sun of Latin Music’. Pero la historia no cuenta que el cantante de la banda tuvo solo dos ensayos para prepararlo.

Como si todo lo que le estaba ocurriendo fuera poco, el jovencito Lalo vivió durante esos días de grabación una experiencia envidiable para cualquier otro cantante de Salsa.

"Uno de esos días el productor del disco, Harvey Averne, nos invitó a papá y a mí a su oficina. Y cuando entramos, allí estaba sentado nadie menos que el gran Ismael Rivera. Él conversó con mi papá un rato y le prometió que iba a cuidar de mí en Nueva York, que se podía devolver tranquilo a Puerto Rico. Y dos días después, cuando yo le iba a poner la voz al tema ‘Nada de ti’, me llevé la sorpresa de que Ismael entró al estudio y me dijo: ‘Me voy a quedar aquí contigo para apoyarte en lo que necesites. Pero no me preguntes nada sobre qué debes hacer, porque no voy a responderte. Solo, si noto algo en que puedas mejorar, te lo voy a decir'. Y me llevó comida. Y después me trajo café. Y allí se quedó a mi lado hasta que terminé de grabar".

Una mentira. La historia, narrada por el escritor venezolano César Miguel Rondón, cuenta lo que Lalo Rodríguez considera una mentira.

Según consignó Rondón en su obra ‘El libro de la Salsa’, durante la grabación de ‘Un día bonito’ “el debutante y adolescente Lalo Rodríguez fue forzado a un registro altísimo para la parte del son”.

Lalo desmiente esa apreciación con contundencia. Lo cierto, dice, es que no hubo nunca un plan de Palmieri que lo forzara a cantar en ese tono. De hecho, agrega, fue él mismo quien se lo propuso y llevó su voz hasta las altas cumbres que quedaron registradas en la grabación.

“'Un día bonito' no lo iba a cantar yo. Palmieri lo había reservado para Jimmy Sabater y Willie Torres. Pero en el estudio a él no le gustó ninguna de las combinaciones que hizo con las voces de nosotros tres. Sentía que se escuchaba monótono y que la música era demasiado agresiva para las líneas melódicas. Y entonces, ya después de muchas horas de ensayos que no le gustaron, él me llevó hacia el piano y me dijo: ‘Mira, nene, este es el tema central del disco. ¿Tú que harías diferente para salvarlo? Y lo que yo hice de inmediato fue cantarle la misma melodía, pero en un tono mucho más alto. Se la canté más arriba, porque así es como yo la sentía, con un ímpetu que estaba más a la par con la agresividad de todo el arreglo instrumental. Y cuando yo hice eso, él brincó del piano y me pidió grabar en ese mismo tono las dos estrofas. Después, ya como a las 8 de la mañana, paró la grabación y me dijo: ‘Ya no cantes más, mañana hacemos los soneos, me salvaste el número’. Y me dio un abrazo”.

¿Por qué es importante esa claridad para los estudiosos de la Salsa? Porque Lalo Rodríguez, después de aquel disco extraordinario con Palmieri, llegó casi a la categoría de leyenda: el hombre con la voz más pura, potente y transparente de la Salsa, capaz de alcanzar registros imposibles para otros.

Y saber que fue él mismo quien fijó el tono para aquella canción legendaria, y no fue Palmieri quien lo forzó a ir hasta el límite de su capacidad, le pone un marco preciso a la apreciación de su talento natural.

En realidad, como quedaría claro unos meses después, el jovencito que descubrió Palmieri tenía todavía mucho más por explotar en su garganta.

Seis rivales. La historia cuenta que ‘The Sun of Latin Music’ compitió por el Grammy con seis rivales considerados hoy como discos históricos.

Fueron ellos: ‘The Good, the Bad and the Ugly’, del trombonista Willie Colón; ‘Barreto’, del conguero Ray Barreto; ‘Afro-Indio’, del percusionista Mongo Santamaría; ‘Fania Live at Yankee Stadium’, de Fania All Stars; ‘Paunetto’s Point’, del vibrafonista Bobby Paunetto, y ‘¿Quieres ser mi amante?’, del baladista español Camilo Sesto.

Así las cosas, el gran derrotado en la lucha por el primer Grammy latino fue Fania, el poderoso sello de Jerry Masucci que agrupaba a todas las estrellas de la Salsa en Nueva York, y que a la postre marcó el devenir histórico del género.

Pero, contra todos los pronósticos, esa noche Goliath fue vencido por un David que se caracterizó por ser siempre la oveja descarriada de la familia, el hombre que nunca escribió dentro del renglón, el rebelde que en toda su vida se propuso ir siempre más allá de los estándares de la industria: el enorme Eddie Palmieri.

"Él sabía que en ese disco se estaba jugando la vida, su carrera, y dio el todo por el todo. Y por eso hizo una selección de músicos que mejor no pudo haber sido. Tenía a Víctor Paz en la primera trompeta, a Barry Rogers en el primer trombón, a José Rodríguez en el segundo, a Mario Rivera en el barítono, a Eddie 'Guagua' Rivera en el bajo, a Nicky Marrero en el timbal. Y en los coros ni hablar: Jimmy Sabater, al que yo le decía 'papá', y Willie Torres, que eran dos cantantes profesionales con un gran reconocimiento del público. Era una banda verdaderamente excepcional. Imagínate lo que representa para mí que él hubiera decidido incluirme en ese grupo, con tan solo 16 años".

El de Palmieri, lo saben bien los salseros estudiosos, ha sido desde la semilla un sonido único, irrepetible, profundo, explosivo, complejo, adelantado a su tiempo.

Su música se alejó siempre de los artilugios baratos y las concesiones comerciales. Aún en sus primeros discos con La Perfecta, cada solo de su piano evidencia la necesidad que tenía de construir un 'tumbao' diferente, una conexión nueva que llevara al bailador por un terreno desconocido.

A diferencia de lo que puede escucharse en la mayoría de las grabaciones clásicas del sello Fania, el arte palmeriano intentó siempre ir más allá de la repetición de las fórmulas preconcebidas.

Palmieri puede sonar deliciosamente cadencioso, incomprensiblemente etéreo, arrebatadamente alegre, hermosamente melancólico, elegantemente clásico o extrañamente vanguardista, pero nunca igual.

Su decisión de vivir y construir lejos de la manada lo privó de la fama y el reconocimiento momentáneo del público que sí tuvieron quienes caminaron bajo la sombra de Fania. Pero le aseguró un lugar en la historia que ninguno otro de su generación pudo alcanzar.

Pararse, con solo 16 años, al lado de un hombre de semejante estatura, no implicaba algo distinto que hacer silencio. Y Lalo lo entendió desde el primer momento.

"Yo todo lo miré y todo lo escuché, pero mientras menos hablé, mejor fue. Porque observé y aprendí muchísimo. Palmieri era perfeccionista al extremo, súper exigente y muy disciplinado. Con él tenías que hacer las cosas como eran debidas. Tenías que darlo todo o no podías estar a su lado. Pero, al mismo tiempo, él les daba libertad a sus músicos, él confiaba en sus soldados, les permitía que desarrollaran dentro de la grabación lo mejor de su talento; Palmieri es un hombre libre que cree en la libertad".​

Una intriga. La historia cuenta que la aventura del adolescente Lalo Rodríguez con la orquesta de Eddie Palmieri fue fantástica, pero corta, y concluyó en una novela llena de intrigas y secretos cuya verdad no salió nunca a la luz pública.

Un año después de la grabación de 'The Sun of Latin Music', en 1975, Palmieri ya avanzaba en la producción de su segundo disco con Lalo Rodríguez. El premio Grammy le había dado el músculo y la ambición para conformar una orquesta mucho más grande y potente.

La obra incluiría tres nuevos temas en la voz de Lalo: 'Kinkamanché', 'Oye lo que te conviene' y 'Un puesto vacante'.

La pista de este último estaba grabada desde mucho antes, pues se había previsto que hiciera parte de 'The Sun of Latin Music'. Palmieri la había escrito para recibir nuevamente en su orquesta al timbalero Manny Oquendo, con quien pretendió reunirse nuevamente para esa grabación, pero quedó por fuera al no poder concretarse finalmente aquel reencuentro.

El proyecto del nuevo disco iba a todo vapor. Palmieri había decidido que se llamaría 'Kinkamanché', término de lengua Yoruba que traduce 'La bendición'. Su carátula, ilustrada con fotografías de un ritual africano realizado con cocos, ya estaba lista.

Pero el proyecto quedó a medias por una diferencia económica de Palmieri con la casa disquera Coco Records. Y el productor Harvey Averne, dispuesto a no perder un dólar, se jugó entonces una carta marcada que involucró al ingenuo jovencito Lalo.

"Un día, después de esa pelea entre ellos, él me llamó y me preguntó si yo podía ir al estudio para hacer unas pruebitas con las pistas de los tres temas que dejó Palmieri. Y me dijo que me iba a pagar un dinerito extra. Pero entonces yo llamé a Eddie y le dije: 'Mira, maestro, a mi me huele a que el productor lo que quiere es que, sin la aprobación tuya, yo le ponga la voz a esos temas, para sacar el disco. Y yo no voy a hacer eso ¿Qué le digo?"

Contrario a lo que podría creerse, Palmieri le recomendó a Lalo ir al estudio y ganarse el dinero que le ofrecía Harvey Averne. Pero le advirtió: "Cántale lo que él quiere, pero no lo des todo, para que no saquen ese disco mientras no se resuelva el pleito".

"Y entonces yo fui al estudió y canté, pero no lo hice con la intención de que fuera un trabajo completo y final. Y todo el tiempo pensé en que aquello no se iba a sacar. Con tan mala suerte que Averne cogió eso, lo juntó con otros temas instrumentales que Palmieri había dejado, y sacó el disco".

Fue así como Coco Récords lanzó al mercado ‘Unfinished masterpiece’, un disco de solo seis cortes que, en 1977, les dio a Eddie Palmieri y Lalo Rodríguez su segundo Grammy en línea. Pero esta vez, ninguno de los músicos quiso recibir el premio.

Hoy, a los 61, Lalo sostiene que más que satisfacciones, ese trabajo inconcluso le dejó un enorme trauma.

"Yo había hecho ya un disco muy lindo y este segundo no salió bien. Eso no estaba listo aún para el público, eso no era lo que se iba a cantar, ni lo que se iba a tocar. A Palmieri no le había gustado y él creía que debía quedar de otra forma. Sí, yo metí unos registros altos ahí, pero no más. Para mí eso era un simple ensayo. Yo sabía que podía cantar mejor esos tres temas. La limpieza vocal que se podía lograr no estaba allí, yo pude haber mejorado los fraseos, ¿Usted se imagina si todo hubiera fluido como Eddie quería? Verdaderamente eso iba a ser una obra maestra, pero no lo fue".

Para un espectador desprevenido, sin embargo, la conclusión de Lalo resulta difícil de comprender. Porque quien lo escuche y lo compare puede notar fácilmente que en este disco su voz alcanzó registros más altos y quizá más complejos que los que tuvo en 'The Sun of Latin Music', mientras que la banda, pese a cierta 'suciedad', suena todavía más poderosa, afincada y sabrosa.

Pero tal vez por eso, y por la oscuridad que rodeó su creación, ese trabajo que pasó a la historia como un hijo ilegítimo rechazado por sus padres, tiene tanto valor para los amantes de la Salsa como 'The Sun of Latin Music'.