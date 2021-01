Durante 25 años de trabajo asesorando a emprendedores y empresarios, Jose Carlos Ramírez ideó estrategias para que sus negocios fueran fructíferos.

Con la llegada de la COVID-19 y lo que significó, ya no se trataba de salir adelante en medio de una crisis económica particular, sino cómo hacerlo dentro de un panorama de recesión e incertidumbre social con muy pocos precedentes en el siglo XX.

Es así que mientras estuvo en cuarentena, Jose Carlos Ramírez recopiló toda esta información y se dio a la tarea de escribir “Bájate de la hamaca”, su primer libro con diez claves para aprovechar mejor la situación que trajo la pandemia.

“Es la recopilación de mucha información de más de 25 años de trabajo con equipos comerciales, con empresas para levantar el ánimo de muchas personas que tienen problemas para cumplir sus objetivos, con cámaras de comercio como la de Bucaramanga, donde apoyamos a los emprendedores. Muchas personas me decían: voy a esperar a que pase la pandemia y eso a mí me parecía terrible porque nadie sabe cuándo va a pasar la pandemia”, cuenta Jose Carlos.

Fue así que comenzó a organizar a manera de claves sus mejores consejos para hacer que los negocios funcionen aún con el panorama que estamos atravesando.

“Son 10 formas de decirle a esas personas: no tema por una crisis, las tenemos todos los días de nuestra vida desde que nacimos. Pero cómo hacer entonces para afrontarlas y volverlas oportunidades: eso es “Bájate de la hamaca” explica su autor.

Dentro de las diez claves que Ramírez ofrece a los emprendedores y empresarios están la capacidad de adaptación: “es una forma muy importante para asumir la crisis, saber en qué momento estoy de mi vida para poder avanzar”.

Así mismo, la proactividad es otra clave, tal como la creatividad y la acción: “usted puede tener muchas ideas, pero si no se pone a la acción, pues no hace nunca nada. También está la solvencia, que no solamente es el tema económico, sino que usted tenga la capacidad de hacer las cosas con convicción”, señala Ramírez.

También hace énfasis en la obsesión por un proyecto y el rodearse de personas positivas para aprovechar esa pasión por lo que está haciendo.

“Las 10 claves fueron diseñadas para aplicarlas en nuestra vida y sacar adelante con éxito nuestros propósitos. Y no solamente para los emprendedores y empresarios: es muy delicado no tener una fuente de ingreso adicional. Cuando usted solamente depende de ese empleo está peligrando porque las cosas están cambiando”, indica Ramírez.

Y agrega que “Bájate de la hamaca le ayuda a enfrentar el mundo de una manera real y positiva, le invita a resetear su cerebro: hay que educarlo, hay que entrenar la mente para lograr esos sueños y vivir cada vez más tranquilo, sin miedos, apreciando lo que se tiene y trascendiendo en la vida”.