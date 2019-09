La antropológa María Johana Cadavid y el reconocido fotógrafo Nelson Cárdenas querían subir con sus bicicletas a cuestas por el páramo de Pisba, Boyacá, ubicado en la Cordillera Oriental en la Región Andina de los Andes, a 2400 metros: sí, una locura.

Atravesar el páramo sigue siendo, tras 200 años, una tarea difícil: hasta Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se enfrentaron para tomar la decisión de si subirlo o no.

Santander decía que era imposible, Bolívar, que había que hacerlo.

Y María Johana y Nelson enfrentaron el mismo dilema cuando una pareja de habitantes de la zona les preguntó por qué estaban tratando de subir el páramo cuando las mulas apenas si son capaces de hacerlo.

“Por maricas”, le respondió ella. Haciendo uso de su sentido común, antropóloga y fotógrafo decidieron que escucharían a los que sí conocen los parajes, quienes les recomendaron rodear el páramo por la via a Socha y finalmente llegar al Puente de Boyacá.

Y es que la idea de Nelson, María Johana y Pablo Porras, un diseñador industrial y amante de la aventura que los acompañó durante la travesía, era descubrir qué había pasado tras 200 años de independencia con esta ruta fundamental para dar el victorioso golpe al ejército español.

La respuesta: muy poco ha cambiado.

“Lo que encontramos en el viaje pasa por muchos niveles de la experiencia, pero en todos casi que sin excepción, el punto común es que uno es un ignorante completo. Uno no conoce -ni imagina- esos paisajes, ni mucho menos a la gente que habita esos territorios, ni a sus dificultades, ni a sus empeños. Y ese desconocimiento que se tiene del territorio periférico (que no es el centro del país y que por tanto no está en sus narrativas) es muy similar al desconocimiento que se tiene de la Historia de la nación.

“Encontramos que seguimos teniendo una relación desigual con esas Colombias de las que solo sabemos a partir o de la violencia o de los descubrimientos petroleros, pero que existe más allá. Que existe en cotidianos, que existe en esfuerzos de gente que se resiste al olvido y que construye desde su posibilidad unas formas de patria que no logramos ni imaginar, ni valorar”, cuenta Nelson Cárdenas.

¿Qué anécdota recuerdan que hasta el momento no hayan compartido y que nos puedan contar?

“Hay mucho, pero casi todo ya contado, como el asunto de esta pareja que nos pregunta en el páramo que por qué estamos ahí intentando subir con una cicla al hombro y María Johana contesta que “por maricas” o esa larga noche ateleridos del frío intentando dormir sentados mientras una quebrada bramaba en desborde a unos metros de ahí, o cada encuentro con esas personas que no se creían muy bien lo que íbamos a hacer, o el recorrido sobrehumano de Pablo Porras casi sin comida por dos días para terminar almorzando tres veces al final de su paso por el Páramo. Quizás el recorrido en sí es todo una anécdota ¿sabe?, que habla un poco de que hay historias más allá del turismo y de la selfie que todo lo arrasa y que se repite una y otra vez. Que hay lugares y personas que llegamos a encontrar y de las que podemos aprender muchísimo si tan solo nos permitimos el tiempo para oír y mirar”, explica el fotógrafo.

Los frutos de esta aventura y todas sus anécdotas fueron compiladas en el libro “Bicentenario: la libertad pendiente”, que será presentado este 18 de septiembre en Fusader, a las 6:30 p.m.

La magia del libro radica tanto en las fotografías, impactantes y reveladoras de una realidad nacional que se nos escapa a los citadinos, como en la narración juiciosa y anecdótica del recorrido, de las sensaciones de los aventureros y de los entornos campesinos.

El libro se financió vía Fondeo, una estrategia cada vez más utilizada por los creadores independientes y con buenos resultados.

¿Por qué de esa forma?

“El libro se armó vía fondeo en la medida en que solo podíamos así, eso que llaman abundancia de escasez y pues aunque teníamos claro que el libro lo íbamos a hacer, nos tocaba saber qué tantos podíamos hacer. Y pues la cosa superó todas nuestras expectativas, con decirte que para el momento del lanzamiento, sin tener el libro en la mano (que llegó un día antes) vendimos ¡250 libros! Y eso pues ya nos permitió saber que el tiraje de 500 nos iba a quedar grande.

“Nosotros creemos mucho en esta clase de movidas, que no se hacen desde lo individual sino desde lo colectivo: el libro se construyó un poco así, con amigos que compraron (y no solo para ellos sino para donar en escuelas), con amigos que ayudaron en redes, en medios, diseñando y sobre todo con la gente en el terreno -con quienes quedamos también muy cerquita- y que nos ayudaron a ese paso por su lugar.

“Y a fe que no nos equivocamos. Hoy dos meses después de lanzado ya prácticamente acabamos el primer tiraje y vamos a hacer una segunda impresión”, dice Nelson Cárdenas.

Para la antropóloga María Johana Cadavid esta travesía tuvo mucho que ver con su viaje personal en relación consigo misma y con ser mujer: “Descubrí que hay cargas que sólo yo puedo cargar y otras sobre las que se requiere ir de la mano con otros y pedir ayuda y recibirla. Que se trata de encontrar un viaje propio, con un propio ritmo y unos propios fantasmas y limites. Que se vale superar los límites pero también cuidarse y resguardarse. Descubrí que se vale ser diferente. Fue como un viaje de yagé que permitió llegar a un lugar adentro mío, desconocido hasta ahora. Y entender que cuando un mujer monta una bici (o emprende un proyecto productivo o comanda un ejército) no va sola: van con ella todas las mujeres que la precedieron y abrieron la trocha y todas las que aún tienen pendiente atreverse a emprender su propio viaje”.

¿Por qué es relevante conocer las historias de la gente de la zona y hacer comparaciones entre el ayer y el hoy más allá del bicentenario?

“En física uno aprende que si conoce de una partícula su trayectoria puede predecir su recorrido futuro. Aprender de la historia es por una parte descubrir cuánto ignoramos y cuánto hemos mal aprendido (o nos han mal enseñado) y por otra es entender de que van las cosas hoy. Mirar en la Historia es mirar en la raíz tal vez para entender que estos ahora han sido ya antes y que podemos aprender de los errores para no cometerlos de nuevo.

“Pero en este caso, en el de un viaje para conocer un territorio en el que ocurrieron los hechos fundacionales de nuestro país es también saber tanto del significado de esos sucesos para sus habitantes como de que tanto han cambiado las situaciones que uno desde acá, desde el centro llega a considerar superadas pero yendo a conocer de cerca llega a entender que no tanto, que esa Libertad de la que tanto nos ufanamos aún le faltan varios hervores.

“Ahora bien, conocer al territorio y a sus habitantes, y más así, en cicla, es obtener un grado alto de empatía con ellos, es entender de cerca lo que es su vida y sus dificultades, la belleza y fragilidad de su hábitat. Esa empatía que se consigue termina impidiendo que uno opine con liviandad sobre lo que ocurre con esas otras Colombia que son también un cercano “nosotros” y no un lejano “ellos””, cuenta Cárdenas.

¿Cuáles serían las claves de esta ruta libertadora?

“Amén de todo el descubrimiento personal hay en particular un punto clave en todo esto y es la presencia que suele ser anónima de la gente común en esta clase de relatos (me refiero al relato histórico o incluso de historias como la nuestra). Esa gente común es la que verdaderamente permite que las cosas sucedan y son su voces y sus presencias las que deben ser reconocidas y valoradas en los relatos que suelen darse alrededor de los héroes, héroes que no lo serían sí no fuera por la gente que entrega para esas movidas. Incluir su protagonismo, incluir sus voces y más en estos tiempos en los que estamos intentando dejar nuestra larga historia de violencias es de una trascendencia subida para que no nos pase como nos pasó con la narrativa de la “Historia Patria” que sean de nuevo solo las voces oficiales las que narren nuestra historia”, concluyen Cadavid y Cárdenas.