¡Bucaramanga necesita más librerías!

“Este es un negocio difícil. Es incomprensible que Bucaramanga sea tan grande y no tenga más librerías. Es un fenómeno raro. Pero el problema de las librerías no es de Bucaramanga, sino más bien a nivel nacional”, señala.

Sin embargo, es enfático en afirmar que no se trata de que las personas no lean, al contrario: según la más reciente Encuesta Nacional de Lectura, que estuvo a cargo del Dane y el Gobierno Nacional y que se realizó en 2018, Bucaramanga ocupa el puesto 16 entre las ciudades que más leen. Y si bien no es un índice perfecto, tampoco está mal. En promedio, los bumangueses leen alrededor de cuatro libros al año.

Y coincide en la labor quijotesca que significa tener una librería en Bucaramanga: “conocemos de varios casos que han tenido que declinar la idea. Abrapalabra cerró y Tres Culturas, que fue un muy buen lugar para ir a buscar libros tuvo también que cerrar porque no había alternativa. La gente no compra libros, dicen que son costosos pero la gente no se gasta 80.000 pesos en un libro, pero se gasta en la tienda el fin de semana 250.000 en cerveza”.

La clave está en la promoción de lectura

La promoción de lectura es un paso fundamental a la hora de impactar positivamente en la creación de librerías en la ciudad.

Yaira Alfaro, líder estratégica de la unidad de Cultura y Eventos de Cajasan, señala que “los libros salvan vidas porque encontré a un niño en el norte de la ciudad que decía: mi mamá no me quiere, yo soy un niño no deseado, a mí los únicos que me hablan son los libros y entonces empezaba a contarme las historias que había en los libros. La literatura en general permite ese encuentro con la empatía”.

Alfaro, además, agrega que “hoy por hoy es difícil garantizar el acceso al libro porque muchas personas tienen barreras y se considera el libro un lujo, un accesorio y resulta que también hace parte fundamental para vivir, como lo decía García Lorca, “¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera! Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir horizontes, es decir escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida”. Entonces que existan espacios y programas de promoción de lectura, escritura y oralidad es democratizar también el conocimiento, permitir que muchos niños y niñas tengan acceso a esa cultura escrita y desacralizar la escritura, que ellos también puedan escribir su propia historia”.

Por ejemplo, Cajasan tiene dos procesos de promoción de lectura: uno, con primera infancia, donde 1.300 niños de zonas vulnerables de Bucaramanga y Girón reciben un espacio pensado desde los cuatro pilares como la literatura, el juego, la exploración del entorno y el arte y, a partir de allí, se generan hábitos lectores a través de las historias, el dibujo, la oralidad y la creación de libros artesanales, donde cada participante tiene la oportunidad de escribir su propia historia.

Por otro lado, el programa “Leo y aprendo” se enfoca en municipios del departamento como Aratoca, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, Curití y el área metropolitana de Bucaramanga para trabaja lectura, escritura y la oralidad con 2.900 niños, niñas y adolescentes para desarrollar espacios donde los niños puedan enamorarse de las historias.