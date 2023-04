Fue así como la maestra Carolina Delgado comenzó en la danza, que le apasionó desde entonces.

El eco de los tambores

La maestra Carolina Delgado estuvo en el ballet folclórico de Venezuela hasta los 12 años, cuando en su trasegar volvió a Colombia con su abuela. Era 1995.

“Cuando entré al colegio, me encontré con un grupo de danzas muy diferente al que estaba acostumbrada. Venía del ballet folclórico de Caracas, donde había aprendido a bailar desde los siete años con mucha disciplina y pasión. Allí había desarrollado una postura corporal y una forma de bailar que me hacían sentir orgullosa de mi arte. Sin embargo, en el colegio me discriminaban por ser diferente. Me decían que era creída y que no sabía bailar como ellos. Yo no era creída, solo tenía otra manera de expresarme a través de la danza”, explica la maestra en entrevista con Vanguardia.