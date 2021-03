No obstante, antes de escoger un destino, es importante investigar, aprender y conocer más a profundidad las ventajas y beneficios que puede llegar a ofrecer un lugar.

Go early and go hard: así, el gobierno neozelandés, denominó la estrategia para actuar a tiempo y de manera contundente para detener, controlar y hasta llegar a eliminar, por temporadas, el COVID-19 dentro del territorio.

El instituto Lowy de Sydney realizó un estudio donde evaluaron el comportamiento y la respuesta de 98 países frente a la coyuntura sanitaria y Nueva Zelanda fue calificado como el mejor.

El país kiwi, con una población cercana a los cinco millones de habitantes, ha registrado 2.330 contagios y 25 fallecimientos desde que inició la pandemia.