La serie Amazon Original, The Legend of Vox Machina, sigue a un grupo de aventureros de segunda, en su búsqueda por salvar al reino de monstruos aterradores y fuerzas mágicas oscuras. A lo largo de la primera temporada, nuestros personajes se enfrentarán a gigantes no muertos, derrocarán a un siniestro mago necromántico y confrontarán una ponderosa maldición que se ha consolidado dentro de su propio grupo. A lo largo de todo, aprenderán a funcionar como equipo, y descubrirán que son mucho más que eso: son familia.

The Legend of Vox Machina es protagonizada por el elenco de Critical Role: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel y Travis Willingham, quienes repiten sus papeles; también son productores ejecutivos junto con Brandon Auman (Star Wars: Resistance) y Chris Prynoski (Metalocalypse), con Sung Jin Ahn (Niko and the Sword of Light) uniéndose a ellos como director supervisor. El estudio ganador del Emmy, Titmouse, es el socio encargado de la animación.