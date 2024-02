Conversaciones fuera de la catedral: Una historia del derecho al aborto en Colombia

Este libro recoge las voces de decenas de personas que han luchado a través de los años por la despenalización del aborto.

Así lo explica la periodista Laila Abu Shihab en la introducción: “Aunque reconstruye la historia de la lucha por el derecho al aborto a través de un coro polifónico, que se entrelaza con documentos que hallé en archivos digitales y físicos, hay dos voces que atraviesan toda la narración, que la empujan: son las de Cristina Villarreal Velásquez y Ana Cristina González Vélez. A las pioneras del movimiento Causa Justa ya las admiraba aunque solo las conocía de lejos, por mi trabajo como periodista.

Hoy, después de las largas jornadas que mantuve con ambas, después de las charlas inspiradoras y estimulantes que me regalaron, he aprendido a quererlas. No solo por sus historias de vida, sino porque cada vez que las veo regreso a mi casa con más preguntas que respuestas y porque me permitieron descubrir una forma feminista de trabajar que es hermosa, pues es colectiva y avanza contra los egos y las vanidades”.

Además de sentarse en varias ocasiones con las dos pioneras del movimiento Causa Justa, Laila Abu Shihab cuenta que para construir esta historia conversó durante muchas horas con otras veinticinco personas, hombres y mujeres, incluidas varias feministas de las llamadas «históricas», esas que en los años setenta dieron batallasfundamentales por el derecho al aborto. “Todas me abrieron su corazón, en varios casos las puertas de sus casas, y hasta me mostraron algunas de sus fisuras”.

Conversaciones fuera de la catedral es la narración detallada de una lucha colectiva que reconstruye varios momentos en la historia de la defensa por los derechos de las mujeres, incluyendo la dificultad de llamarse feminista y hablar de aborto en los años 70 y 80; el esfuerzo por incluir el tema en la Asamblea

Nacional Constituyente, en 1991; la conformación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en 1998; o la primera sentencia que en 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres circunstancias concretas.