En su caso, escribió sobre la reconocida “Fast & Furious”, una “saga de la que ningún crítico de cine se arriesgaría a escribir algo por ser una serie de filmes comerciales, con grandes presupuestos y, supuestamente, para muchos, sin nada que ofrecer visualmente al espectador. Mi objetivo con mi reflexión fue hallar belleza en estas once películas y descubrir que no solamente están hechas de explosiones, escenas de acción y automóviles”.

Particularmente “Fast & Furious” ha tenido un gran éxito, ¿a qué cree que se debe?

“Escuchar atentamente las peticiones por parte del público. Además, el hecho de innovar en cada filme con la parte de ingeniería, efectos y riesgos de las escenas. También al hecho de rendir culto a uno de los inventos favoritos de los norteamericanos: el automóvil. Finalmente, el incluir un elenco variado y amado por los seguidores”.

David Mauricio Villabona, uno de los columnistas de este número, explica que “también es una manera de reconocer y ayudar a hacer más visible el hecho de que toda película, por más sencilla o genérica que parezca ser, demanda un gran trabajo en la creación de su historia, guiones, escenas (las cuales seguramente requieren ser repetidas muchas veces para lograr tomas creíbles), rodaje y la nada fácil labor de llevarla a la gran pantalla; todos los participantes apuestan una parte de sus vidas en una cinta que generalmente dura menos de 2 horas”.

Y añade que “los dramas suelen llevarse los premios y los halagos de la crítica mientras las películas que no son de este género a lo mucho aspiran a premiaciones que involucran categorías como el maquillaje, banda sonora o mejor fotografía a pesar de que sus historias sean maravillosas o sus actores hagan interpretaciones impecables, pareciera que hace varias décadas los críticos acordaron castigar a esos otros géneros sin razón alguna y se resisten en darles protagonismo en sus reseñas”.

Villabona escogió para reseñar en este número a la cinta “Los Tres Chiflados” por dos razones: “los vi por primera vez cuando era un niño y disfrutaba mucho tanto de sus aventuras como la manera en que interactuaban entre ellos. Recuerdo que uno de mis compañeros de escuela imitaba a Curly; en una ocasión la profesora salió del salón por unos minutos, tan pronto ella se retiró, él empezó a hacer unos movimientos característicos de ese personaje y a todos nos pareció muy gracioso, pero nuestra risa se disipó cuando él accidentalmente partió una tabla del escritorio con su talón... Esos recuerdos me llegaron de repente cuando supe que el tema propuesto era escribir sobre películas que muchos críticos ni siquiera considerarían mencionar”.

Y la dos: “el saber que la comedia no es lo suficientemente valorada, siendo el slapstick o comedia física uno de los menos apreciados en nuestra época, decidí rendirle tributo no solo a ese subgénero, sino también a tres personajes que lo representan fielmente. Por otro lado, el ejercicio de escribir sobre ellos me empujó a averiguar un poco más sobre la vida de los personajes, tanto de quienes aparecen en la película del 2012 como de los originales, y este proceso me dio la oportunidad de ver un poco más allá de los golpes o situaciones graciosas que se muestran en la pantalla porque pude conocer sobre los temores y hasta los sueños de cada uno de ellos”.