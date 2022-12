Fueron tres días de actividades de la Semana Nobel que incluyeron el célebre discurso de aceptación del premio, titulado “La soledad de América Latina”, en el que García Márquez vuelve a poner a la región en lo más alto de las letras universales, como ya lo habían hecho antes Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda.

“El discurso de Gabo, que es precioso y es tremendamente político, es un discurso en el que se exige respeto por la autonomía de América Latina, por su esfuerzo en salir en busca de su destino histórico con todos los males y las cosas que habían sufrido del primer mundo y de las grandes potencias. Es inmensamente bello y lleno de realismo mágico”, dice Mallarino.

Mallarino señala que el Viejo Mundo vio la “nueva América Latina” en la intervención del escritor colombiano, que se había exiliado en México recientemente por su ideología política de izquierda, que era amigo de Fidel Castro y que para ese entonces ya estaba comprometido con la causa de la paz del país.

“El pedido de América Latina de que no nos golpearán más, de que no nos saquearan más, de que no intervinieran más (...) Ese es el sentido que tiene todo eso”, añade sobre esa intervención ante la Academia Sueca.