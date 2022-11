Danai Gurira dice que lo que más la atrajo profundamente desde el principio fue que Ryan [Coogler, el director] tenía muy claro cómo quería que fuese su personaje.

“Me encantó lo que me describió porque nunca había oído hablar de un personaje como ese. En mi otra vida, yo soy dramaturga, me concentro totalmente en protagonistas y personajes femeninos africanos. Y pensé: Vaya, nunca me había encontrado con esta chica”, dijo en una entrevista.

Su tradicionalismo la ayudó a definirla porque la conexión de Danai Gurira con su país es tan apasionada, así como su buena disposición a hacer cualquier cosa por el bienestar de su nación, de su pueblo, integraron a Danai Gurira con su personaje.

La actriz se crió en un país que, cuando se mudé, recién había salido del colonialismo británico.

“Entendía lo especial que era que existiera una nación como Wakanda, una nación que te deja con un interrogante: ¿Quiénes seríamos si el continente nunca hubiese sido colonizado?”, señaló

¿Fue bueno reencontrarse con la familia de Pantera Negra?

“Sí, muy lindo. Claro que perdimos a nuestro protagonista, y eso es muy doloroso para nosotros. Pero todo lo que hacemos es en su honor. Y también por eso estar juntos es muy reconfortante, y tenemos un profundo deseo de dar todo de nosotros, y mucho más, por esa razón.

Después de que Chadwick falleció, nadie estaba pensando mucho en eso [en filmar una segunda parte] porque estábamos de duelo. La idea de hacer esta película no fue algo que surgió inmediatamente, obviamente. Pero cuando Ryan me dijo que ya la estaba escribiendo, confié en eso totalmente. Él tenía muy en claro, por lo que entendimos de su conexión con Chadwick, que era lo que correspondía hacer.

Yo lo entendí porque Chadwick estaba siempre pensando en la comunidad, en la gente, de una manera muy profunda y hermosa. Él sentó un precedente: desde el principio, quería que todos brillaran. Y no siempre pasa eso con un actor principal. La franquicia se llama Pantera Negra”, pero él quería que todos nosotros tuviéramos nuestros propios arcos narrativos y nos alentó a encontrarlos y a que nuestras historias se contaran de la manera más potente posible.

Claro que la idea de lo que significaba mostrar un mundo como este provino de él. Él y John Kani, que es el icónico actor sudafricano que interpretó el papel de su padre, trabajaron juntos en Capitán América: Civil War y sentaron el precedente de usar este idioma africano específico y hermoso, el xhosa, que se iba a convertir en el idioma de Wakanda.

Eso muestra cómo nos esforzamos por darle una autenticidad y una especificidad que pudiera realmente celebrar a un pueblo que nunca es celebrado en una plataforma tan importante, y eso fue lo que realmente lo que le dio fuerza a la película y solidificó la franquicia. Es un legado que él nos dejó. Siempre estaba pensando en la gente e inspirando a los demás. Era su manera de ser. Y realmente sentimos que todo lo que hacemos es en homenaje a él y viviendo en ese espíritu”.

En su opinión, ¿qué hace que Ryan Coogler sea un director excepcional?

“Bueno, son tantas cosas. Es un alma y un ser humano muy especial, es realmente extraordinario. Creo que una de las cosas que lo hace tan especial es que tiene un gusto exquisito. Uno sabe que todo va a ser enfocado con muy buen gusto, de modo que uno se siente muy a salvo como intérprete.

Él está pensando en todo tipo de cosas mientras maneja la gran cantidad de elementos que están involucrados en la creación de esta historia y en el transcurso de su realización, todos los hilos, todas las especificidades y todas las decisiones que tiene en su mente, manteniendo ese buen gusto y esa atención cuidadosa al detalle. Es algo extraordinario lo que hace.

Lo otro es que es muy colaborador. Le gusta que todo sea orgánico. No es legalista. Busca lo orgánico, busca lo vital. ¿Qué es lo que está con vida? ¿Qué es lo que chisporrotea? Él busca eso y lo alienta. Como intérprete, eso es muy gratificante, porque uno sabe que va a formar parte de una experiencia en donde todos estamos buscando eso y sentimos que eso va a estar siendo nutrido. Así que, una vez más, uno se siente muy a salvo como intérprete en esa atmósfera.

Y luego, por supuesto, tiene un gran corazón, enorme, inmenso. De modo que las historias que cuenta están ancladas en experiencias muy ricas, profundas y humanas, que pueden ser vulnerables y desgarradoras, pero también divertidas y vitales, en todos los aspectos de la vida. Y eso proviene del hecho de que a él le importa mucho el mundo, la gente”.

Danai Gurira es la primera escritora africana en tener una obra puesta en Broadway y por llevar la perspectiva de la mujer africana al teatro hegemónico, sus obras de teatro dan voz a narrativas inéditas e interpretó a la generala Okoye en la exitosa y galardonada película de Marvel de 2018 Pantera negra, por la que ganó el premio People’s Choice a la estrella de cine de acción favorita, el premio Naacp Image a la mejor actriz de reparto en cine y compartió el premio SAG al mejor elenco de película. Más adelante ese mismo año, volvió a interpretar el papel en Avengers: Infinity War, y luego nuevamente en Avengers: Endgame, que se convirtió en la película de mayor recaudación de taquilla en la historia del cine.

Recientemente, protagonizó la última temporada de The Walking Dead, de AMC, en su papel de Michonne, serie que sigue siendo uno de los programas de cable de mayor índice de audiencia en su décima temporada y en 2018, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, apoyando su mandato de igualdad de género y los derechos de la mujer y usando su celebridad para amplificar las voces de otras mujeres.

¿Qué está sucediendo con su personaje, Okoye, en esta película?

“Hay mucho dolor y tragedia, y hemos perdido a T’Challa. El país atravesó muchos conflictos. Pero, al mismo tiempo, ella no tiene tiempo de vivir afligida. Ella tiene que mantener el país protegido. Tiene que proteger a la familia que recientemente perdió a su padre y ahora a su hijo, en rápida sucesión. Así que carga con mucha responsabilidad.

Ella se apoya mucho en el amor que tiene por esta familia y en su lealtad para con ellos, y en su conexión que tiene con “¿Qué querría T’Challa que hiciera en esta situación?” Y creo que, específicamente, proteger a su hermana menor es algo que tiene muy claro y que le resuena mucho. Quiere que ella pueda superar el duelo, sabiendo que T’Challa querría que ella volviese a conectarse con su juventud y su alegría de vivir”.

¿Qué nos puede contar sobre el nuevo personaje de Riri?

“Riri es una estudiante del MIT [Instituto Tecnológico de Massachusetts] de 19 años. Es una chica negra de Chicago. Me encanta todo lo que ella representa, y Dominique [Thorne] es realmente impresionante. Es hija de inmigrantes, la primera de su familia en ir a la universidad. Acaba de graduarse en Cornell en ciencias y está interpretando este papel. Me parece maravilloso. Se me llenan los ojos de lágrimas. Creo que, una vez más, esto es poderosamente representativo. Y lo que es Dominique, creo que será emocionante para el mundo conocerla”.