Esta podría haber sido la historia de Darwin Arias, quien creció en ese contexto difícil, pero su destino cambió gracias a la Fundación Nacional Batuta, la cual se convirtió en un segundo hogar y un horizonte claro en su proyecto de vida.

“Me sentí cómodo y a gusto en este lugar, donde podía hacer algo interesante con otras personas. ¡Lo que más me llamó la atención fue hacer música con otros! Cada uno de nosotros aportaba algo y al final, quedaba una pieza de música que tocábamos en el escenario, para mí es una experiencia mágica y sólo lo entendemos quienes llegamos allí. Esto me pareció muy atractivo y fue lo que realmente me empezó a enamorar de la música”, cuenta.

Aprendió las bases de la música en los procesos Pre-orquestales de la Fundación, proyecto el cual tiene por nombre hoy Sonidos de Esperanza y se encuentra beneficiando a 18.000 niños en todo el territorio nacional.

Posteriormente, ingresó a la Orquesta Sinfónica Batuta Barrancabermeja como violinista e inicia una nueva etapa que cambiaría por completo su vida. Se enamoró tanto de este instrumento que dedicó sus esfuerzos en estudiarlo con mucha dedicación.