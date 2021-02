“Las revoluciones tienen en sí una fuerte carga semántica muy pesada, o uno está deacuerdo con ellas o no está deacuerdo con ellas. De ahí, que el enfoque de este libro fuera muy bonito al revisitar las revoluciones, tanto fresca y desde lo que somos cada una de nosotras”, comentó Alejandra Espinosa.

Según Diana Uribe: “Yo nací y creí en el Siglo XX, y durante toda la Guerra Fría, la opinión que tú tenías de las revoluciones políticas determinaba cómo quedabas ante el mundo. Eso en las universidades y en todas partes llegó a ser un universo absoluto, que no nos imaginábamos que para una generación después, no tuviera tal importancia”.

Todo esto también lo pueden llevar al mundo digital. “A mí me tocó un mundo análogo buena parte de mi vida, mientras que Alejandra ya nació en un mundo digital, donde las ventanas no proyectan un mundo sino que abren diferentes partes de archivos de computador. La parte de los audios del libro está narrada con todas las palabras que puede se abruptamente obvio para los nativos digitales, pero no es solamente para ellos, pero es allí precisamente es donde se presenta el cambio de los tiempos”, continuó Diana Uribe.

El libro se complementa con 15 horas de diario, tanto en formato CD como a través de un código QR.