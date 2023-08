El lanzamiento de “50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto” será en Ulibro 2023, el sábado 26 de agosto.

Así se vincula con la caricaturas

Desde pequeño, Diego García mostró interés por el arte y el dibujo, y durante su tiempo en la universidad, vendía cuadros para sostenerse.

“Después tuve la oportunidad de montar una estación de radio en Canadá, lo que duró cuatro años y me conectó con el periodismo. Cuando regresé a Colombia, me ofrecieron trabajo en una emisora debido a mi experiencia previa en radio y ya me gustaba el periodismo. Sin embargo, durante mi emprendimiento de radio no había tenido tiempo de seguir dibujando”.

Diego comenzó a trabajar en una emisora local, pero a medida que se fue empapando de la realidad política de Santander, sus opiniones empezaron a rayar con la línea editorial del programa, y esto generó conflictos: finalmente fue despedido. Asegura que comprendió las razones de los directivos de la emisora, pero su indignación fue contra quienes ejercieron presión para que se diera su salida del aire.

Fue en ese momento que decidió fusionar periodismo y arte, y seguir haciendo sus críticas a la clase política a través de las caricaturas, sin depender de que alguien que le abriera un micrófono.

“Pensé en muchos nombres para mi seudónimo como caricaturista, como lo tienen Matador, Vladdo, Bacteria, X-tian, Ozuna o Pepón, pero al final decidí firmar como Diego. No quería esconderme para hacerlo”.

Y asegura: “La caricatura y el humor son una manera de respirar y de no volvernos locos ante las acciones de los políticos. El humor es importante en una democracia y viaja mucho más rápido que otros tipos de comunicación, como la indignación o los insultos. El humor inteligente es fundamental y por eso tiene tantos enemigos, incluso siendo algo que causa risa. Los poderosos siempre intentan crear una manta de oscuridad en la que ellos están en un pedestal y son intocables, pero el humor llega para recordarles a ellos y a la sociedad que todos estamos en el mismo nivel, incluso en un nivel en el que la sociedad tiene más autoridad sobre ellos que ellos sobre nosotros, porque somos nosotros los que mantenemos los cargos públicos con nuestros impuestos”.