$!El arte de Gladys Jaimes: la naturaleza santandereana se va para Europa

En el vasto lienzo de la naturaleza, ‘Martín Pescador’ se posa en su rama, espera. Peces y crustáceos son su presa, pero su vida, al menos cuando aterriza en Barro Blanco, Piedecuesta, está intrínsecamente ligada a la de la artista Gladys Jaimes. Martín Pescador es una garza. Tiene aspecto compacto y un plumaje lleno de azules y verdes, que dominan en las regiones dorsales, y unos anaranjados prominentes en su vientre.

“Blue”, de Gladys Jaimes. Foto suministrada/VANGUARDIA

"Blue", de Gladys Jaimes. Foto suministrada/VANGUARDIA

Jaimes tiene una obra, llamada "Blue", que usa estos colores de manera expresiva. La pintura muestra a un martín pescador posado en una rama. El fondo es azul sólido con pinceladas abstractas en tonos más claros que crean una sensación etérea. Martín Pescador está pintado con estos colores: azules, verdes, amarillos y toques de rojo y morado se mezclan para dar vida al ave. Las pinceladas son visibles y dan una sensación de energía. Martín Pescador nos mira a través de Gladys, nos recuerda cómo pierde su hábitat, cómo le hemos hecho perder su hábitat a cada minuto. "Siempre he vivido en el campo, específicamente en las veredas del municipio de Piedecuesta. Los temas relacionados con la naturaleza siempre han captado mi atención. Aunque trabajo con la figura humana en mis obras, me fascina todo lo relacionado con los animales. Tuve la oportunidad de participar en un taller de avistamiento de aves organizado por la alcaldía de Piedecuesta. Esta experiencia, en la que compartí con profesores expertos en aves y conocí a una ornitóloga, fue fascinante y reafirmó mi aprecio por la naturaleza. Me hizo decidir que quería dejar un mensaje de conservación a través de mi trabajo. Mi objetivo es acercar a las personas, especialmente a las que viven en la ciudad, a las riquezas de la fauna", dice Jaimes.

Explica que a “Blue” lo comenzó y lo dejó de lado, pero después decidió terminarlo, independientemente de si le gustaba o no: “simplemente lo hice”. Los últimos detalles, como el remate, fueron muy espontáneos y libres. Además de los grandes éxitos de este año, como exponer en Argentina (En 2022 expuso en México) y su comisión para la Escuela Naval de Cartagena, Gladys Jaimes comienza el 2024 con muy buenas perspectivas para su obra: estará en la provincia de Vicenza, Italia, exponiendo su obra en el marco de “Rostros y paisajes por un camino de paz”, convocada por la fundación La Vida Cuenta. Esta sería la segunda vez que la pintora santandereana visitará Italia y estará presentando tres obras diferentes, cada una con una historia. Dos de ellas han estado en exposiciones anteriores: una de las obras fue expuesta en el consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos, y la otra en una exposición con la Academia de Historia de Piedecuesta.

Su historia con la pintura La historia de Gladys Jaimes con la pintura comenzó cuando tenía siete años. Durante un viaje a Bogotá conoció a un niño que dibujaba personajes de una serie de televisión que a ambos les gustaba. Después de regresar del viaje, hizo sus primeros garabatos con lo que tenía a mano: lápiz y papel. “Con el pasar de los años, durante mi tiempo en el colegio, me fui exigiendo un poco más en mis dibujos. Se convirtió en mi hobby y me di cuenta de que se me daba bien”, cuenta. Al terminar el colegio, decidió ingresar a la academia de pintura del maestro Cristian Toledo, en 2012. A sus 17 años pintó su primer gran formato en óleo. Y “así fue como todo comenzó”, dice.

Su inspiración La inspiración de Gladys James para pintar viene de diversas fuentes. Actualmente, su obra se caracteriza por el uso de la técnica mixta. “Durante un tiempo, manejé maculaturas en poliéster para los fondos de mis obras, pero ahora las estoy realizando con acrílico o con óleo. Las figuras en primer plano las hago normalmente con acrílico, y luego añado veladuras y detalles”, relata. En cuanto a los motivos de su pintura, la fauna y flora, especialmente en las especies endémicas de Colombia, son fundamentales: “Soy una fiel creyente de que la mejor forma de preservar nuestras riquezas naturales es conociéndolas, y por eso hay un gran trabajo detrás de cada obra que realizo”. Y agrega que en Colombia, deberíamos capacitarnos y concienciarnos sobre su importancia de nuestras especies y llevar así ese conocimiento a las grandes ciudades, donde no hay una gran oportunidad de conocer o interactuar de primera mano con estas especies.

“Clamor de Páramo”, de Gladys Jaimes. Foto suministrada/VANGUARDIA

“Independientemente de si uno vive en el área rural o urbana, es importante tener estos pensamientos en mente. Personalmente, siempre he vivido en el campo desde que era niña. He crecido y me he desarrollado como persona en el área rural, lo que ha influido en mi apreciación por la naturaleza”, explica Gladys Jaimes. Durante la pandemia, observó y pintó diversas especies de aves y plantas que se encuentran en su entorno. Por ejemplo, hizo un cuadro de canarios, una especie que se ve mucho en la vereda. También se ven muchas Tangaras, en particular la Tangara Gyrola. También está el famoso Toche y gavilanes, a los que también se les llama garrapateros. “Algunas garzas también llegan a nuestra zona, así como el Martín Pescador”, cuenta. En cuanto a la flora, uno de los árboles más comunes aquí en Santander es el Caracolí. “Estas son solo algunas de las maravillas naturales que tenemos en nuestra región”, señala Jaimes.

“Jadsi”, de Gladys Jaimes. Foto suministrada/VANGUARDIA