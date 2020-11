$!El bailarín bumangués Giovanni Ravelo presenta el tráiler de “Poseída”

“Este proyecto surge de la necesidad de hacer algo en medio de esta pandemia. En medio de todo la creatividad se nos despertó con estas plataformas que han sido una maravilla. Me negué al principio a pensar que se pudiera enseñar danza, y mucho menos crear, a través de una plataforma virtual, pero me fui adaptando a medida que iba pasando esta situación y rescaté una idea que tenía desde hace muchos años y que siempre había querido coreografiar”.

“Rescaté una idea que tenía desde hace muchos años con el libro Del amor y otros demonios”, que siempre había querido coreografiar. Entonces me dije, bueno, voy a hacer un video para empezar a desarrollar esta idea con los bailarines que conozco en Bucaramanga. Y se dio que también estaban muy interesados en bailar de nuevo, en hacer algo en medio de esta situación.

Giovanny, ¿qué relación tiene con El amor y otros demonios?

“He leído “Cien años de Soledad” cuatro veces. He sido un ávido lector desde muy niño. Afortunadamente, mi mamá y en el colegio me sembraron ese vicio de leer mucho y a Gabriel García Márquez siempre lo he leído muchísimo. Toda la fantasía de su obra se presta también para la fantasía de la danza.

“Del amor y otros demonios lo leí en un momento muy especial en mi vida en el que tenía muchos cuestionamientos de fe, de religión y de cuestiones personales, y me impactó muchísimo: la belleza que tiene este libro, el colorido que muestra, el folclor, habla de música, habla de la esclavitud. Es de una riqueza grandísima.

“Yo le propuse a mi maestra de ballet en esa época, Ana Consuelo Gómez, que falleció el año pasado, hacer esa obra. Yo recién había llegado a Estados Unidos y ballet me dio la oportunidad de crear, pero en el 2007 empiezo a trabajar Les Trokadero y se me consumió el tiempo completo y lo fuimos posponiendo hasta que guardamos los archivos.

“Ahora surgen. Vuelvo a buscar entre mis cosas. Siempre he tenido este proyecto en mi cabeza y ahora que murió Consuelo quiero repensar, recuperar proyectos que quisimos hacer juntos y no nos alcanzó el tiempo y que me prometí hacerlos en su memoria. Y uno de ellos, el más interesante, era este”.