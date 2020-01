La danza lo escogió. Y Daniel Fetecua aceptó. Llegó a su vida cuando tenía 19 años: “es como si me hubiera subido en una canoa y fluido con el río. Y aún continua fluyendo”, explica el reconocido bailarín que este 29 de enero comienza a impartir el taller de Técnica Limón en el Teatro Santander.

La Técnica Limón fue desarrollada por el bailarín mexicano José Limón, quien hizo parte de la revolución de la danza a comienzos del siglo XX. En esta técnica, la creatividad y la libertad son claves para el movimiento del cuerpo.

“La Técnica Limón se enfoca en los principios orgánicos de caída y recuperación, suspensión, sucesión, respiración y relación con la gravedad entre otros. Esta técnica no está codificada como el ballet u otras técnicas de danza moderna como la técnica Graham. José Limón y sus mentores pensaban que codificar la técnica limitaba la creatividad. Cada bailarín en el estudio aborda los principios en la práctica, probando con la guía del maestro. La forma de abordarlos es personal y siempre hay espacio para continuar explorando. La técnica es muy musical y requiere que el bailarín esté presente pues parte de la técnica es también la intención y motivaciones a través de ideas o imágenes que hacen que el cuerpo responda de una forma natural y no mecánica”, le contó Fetecua a Vanguardia.

En los últimos seis años, con el apoyo de la José Limón Dance Foundation, donde Daniel Fetecua es docente, se han otorgado becas para que los bailarines del país hagan cursos para aprender esta técnica. Fetecua indica que, hasta la fecha, más de 12 bailarines de Colombia han aprendido esta técnica de danza moderna en una de las compañías más importantes del mundo.

El taller se impartirá el 29, 30 y 31 de enero, en el Teatro Santander, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

El camino de un bailarín, como se puede apreciar en las películas y como, de seguro, sabrán quienes aman este arte, es duro.

“Me siento sumamente afortunado de poder hacer lo que amo, cada día. No quiere decir que sea fácil, es un medio complicado y que exige mucho, hay que estar ahí continuamente, pero no me arrepiento por mi decisión y todos los sacrificios hechos pues cada día que “trabajo” es en lo que quiero”, concluye Fetecua.