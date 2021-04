¿A qué huele Bogotá? Si usted es un visitante asiduo de la capital o vive allí, ¿podría recordar a qué huele? Si la huele ahora mismo, ¿a qué le huele ese olor?

En la literatura, hay un género llamado realismo sucio, un movimiento de los años setenta y ochenta, donde la apuesta por la sencillez narrativa contrasta con las historias que confrontan al lector con aquello que ha estado escondiendo: una fascinación profunda por lo grotesco, lo mágico, lo extraño, lo violento y podrido.

El escritor santandereano Fabián Mauricio Martínez González hace una composición pictórica, pero con palabras, del encanto sucio y oscuro de la capital en su libro El encanto podrido de Bogotá, que resultó ganador del XV Premio Nacional de Libro de Cuento de la UIS, otorgado el año pasado y que el autor hoy presenta al público colombiano.

“La gran mayoría de las cosas que he escrito de ficción tienen que ver con mi vida, cosas que viví, que me contó o con las que me relacioné de alguna manera, entonces varios de sus cuentos tienen que ver conmigo. El encanto podrido de Bogotá nace de la experiencia que tuve como tallerista con habitantes de calle, de mi experiencia como visitante asiduo exposiciones de arte y de una experiencia que tuve en el Banco de Cerebros de la Universidad de Antioquia para una nota periodística, en la piscina de un amigo que quería aprender a nadar, de unos japoneses que conocí y que llegaron a visitarme a Bogotá, de cuando mi hermana se va del país para siempre y se despide de nosotros. Todos los cuentos nacen de experiencias personales, pero que, por supuesto, yo convierto piezas literarias”, comenta Martínez González.