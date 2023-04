El legado de Edmundo Gavassa: Un viaje por la historia de Bucaramanga

El “pre-museo” es una muestra informal de los tesoros que guardaba don Edmundo, y que son la base para un futuro museo dedicado a la memoria de su persona y de la ciudad.

“Me he sorprendido porque a pesar de que me volví historiador de cierta forma, al acompañar a mi papá en la diagramación de los libros, lo cual me permitió adquirir conocimiento que mucha gente la ciudad, descubrí más cosas de la familia, como que Quntilio Gavassa tenía un segundo, que era Giuseppe, pero en ningún documento suyo en Colombia usó ese nombre, que sí está en la partida bautizo”.

También descubrió que su familia había sido socia de la familia Puyana en la distribución de licores, lo cual muestra que Gavassa se involucró también en el otro tipo de comercio además del fotográfico.

Además, en el museo están restauradas las máquinas de troquel con las que trabajó Edmundo Gavassa y se le hizo mantenimiento a la máquina de escribir de Edmundo Gavassa y a una Olivetti sumadora del año 1960.

También se expusieron documentos antiguos “como la sucesión de mi bisabuelo, que es un elemento histórico, y parte de su colección de estampillas, que es muy grande”, cuenta Giovanni.

Se expuso el equipo de radio, del cual era amante y, que, además fue el vehículo para conocer a su esposa, Emma Cortés.

“Mis papás en su época eran radioaficionados y se conocieron por ese medio. Expusimos el equipo de la época, un radioteléfono que usaban en su Fiat Uno Mile y cosas que hacen parte de la historia de mi papá: cuatro cámaras con la historia de cada una de ellas”, explica Giovanni Gavassa.

Explica que más que mostrar a una persona, a Edmundo Gavassa en este caso, se quiere mostrar lo que significó su apellido en la fotografía: “Gracias a lo que el Edmundo Gavassa hizo, preservar, podemos mostrar la historia de nuestra ciudad”.