‘El man está vivo y está contigo’: El legado espiritual de Alberto Linero

Este libro es como un hijo del poliamor, porque hay muchas manos involucradas en su creación. No es solo un hijo mío, sino un hijo de varios padres y varias madres. Sin embargo, también es mío, tiene algo de mi ADN. Eso me impresiona, porque uno espera que lo traten bien, que lo quieran, que cumpla su objetivo, que les sirva a los demás. Esas son las emociones que he tenido con el texto de ‘El man está vivo y está contigo’”.

Al recordar esos momentos, si eran agradables, me llenaba de felicidad y saltaba de dicha, pero si esos momentos estaban llenos de emociones tristes, las lágrimas venían a enjuagar mis ojos. Había de todo, pero me quedaron tres emociones principales.

“Es la primera vez que no estoy construyendo un libro nuevo, no tengo las mismas emociones, que cuando me siento frente a la página en blanco. Aquí estoy releyendo la vida, entonces cada reflexión de esa estaba conectada con un momento de la historia y entonces uno.

“Durante 20 años, Dios me dio la oportunidad de escribir una reflexión, una oración de la mañana, una oración de la noche, una tarea para todos los días. Llevo veinte años haciendo eso y ha sido una experiencia de bendición y transformación, con cientos de testimonios de cosas que me han sucedido.

Mi percepción de la vida ha cambiado porque el Espíritu de Dios me ha renovado. Hubo muchas cosas que tuve que cambiar en el texto, pero también hubo muchos momentos de alegría. Recuerdo testimonios de personas que me dijeron que mi oración cambió su vida, especialmente durante momentos de ruptura o pérdida.

Valoro la riqueza de la diversidad. Por lo tanto, tuve que eliminar algunas frases y reflexiones que ya no representan lo que pienso. Por ejemplo, había reflexiones machistas donde suponía que ciertos oficios tenían género. Ahora sé que los oficios no tienen género, así que tuve que cambiar esas partes.

“Me encontré con frases de las que me arrepentía, con expresiones que podían sonar discriminatorias y pensé: Dios mío, ¿yo había dicho esto? No, eso no lo puedo decir. Yo no creo esto. Estoy pensando en cualquier afirmación homofóbica, por ejemplo. A veces, desde la religión, tendemos a ser homofóbicos hacia las personas que viven la diversidad, pero hoy, creo en la diversidad y la defiendo.

Entonces, ¿cómo cambié? Me abrí a la vida, descubrí que la gente es digna, sin importar su orientación sexual. Entendí que yo, por ser heterosexual, no soy más digno que nadie. Cuando aprendí eso, pude vivir y trabajar mi vida con tranquilidad”.

Nos van a preguntar si fuimos justos o no, equitativos o no. Cuando leo el capítulo 25 de Mateo, donde está la parábola de las ovejas y las cabras, de un lado están los benditos de mi padre y del otro lado están los que no. Ahí no veo que pregunten si hiciste tal cosa. Lo que importa es cómo te comportaste, si fuiste justo o no.

“Voy a poner un ejemplo, una suposición. Si un amigo mío, a quien he amado y querido, con quien he compartido la vida, de pronto me cuenta que es bisexual o homosexual, o que tiene una orientación distinta a la mía, siendo yo heterosexual, no creo que deje de amarlo. Su orientación sexual no cambiaría el cariño y el respeto que siento por él. Después de todo, el amor y la amistad trascienden las diferencias.

Con respecto a este tema, hay muchas personas, padres y madres, que pueden estar atravesando la realidad de tener un hijo o hija que se identifica como una persona sexualmente diversa. Pueden sentir que no son capaces de cambiar, que no saben cómo aceptarlo o cómo manejarlo. En su caso, ¿cómo cambió su pensamiento sobre este tema?

Alberto, usted comparte sus pensamientos en las redes sociales y la gente se siente acompañada y querida. Sin embargo, también hay personas que sienten la necesidad de contradecirle o de expresar su desacuerdo con lo que piensa. ¿Cómo se siente al respecto y cómo ha vivido estos veinte años hablando de usted y contando sobre su vida y los cambios que he experimentado?

“Tengo que decir algo: no soy muy consciente del impacto que tengo en los demás. Soy consciente de quién soy yo. Por eso, cuando alguien me dice “Alberto, gracias a una palabra tuya” o me besan las manos o me abrazan y me dicen “Alberto, tú me salvaste”, yo respondo que no soy consciente de eso. No sabía que eso había pasado y seguramente eso lo hizo Dios, no yo.

De lo que sí soy consciente es de quién soy yo, una persona con limitaciones y errores. No me siento superior a nadie. No siento que tenga que entrar en discusiones con los demás. Por lo tanto, expongo mi oración con serenidad y tranquilidad. Es mi oración, independientemente de si a mí me gusta o no.

Si alguien me dice que no confía en mí, yo respondo con tranquilidad: “Ese es tu problema, no el mío”. El otro día, alguien me dijo: “Es que yo no creo en ti”, y yo, tranquilo, respondí: “Yo sí creo en mí”. Trato de mantener la calma en estas situaciones y a veces respondo con ironía, porque me encanta.

Hace unos días, alguien me vio bailando con mi pareja en un vídeo que tuvo más de 10 millones de visualizaciones. Me dijo: “A usted le gusta la carne”, y yo, con esa ironía que me caracteriza, le respondí: “A usted le gusta la berenjena”, con todo lo que eso implica. ¿Y qué vamos a hacer? No voy a explicar nada más, pero eso es parte de quién soy.

Ese incidente se convirtió en un momento de risas, pero siempre riéndome. No me afecta mucho porque no dependo de eso. Dependiendo del amor de mi madre, de Alci, y de las personas que son importantes y valiosas para mí. No tengo miedo de ser quien soy. Sé que cometo errores, sé que a veces no cumplo con las expectativas de los demás, pero al final del día, soy quien soy. Trato de dar lo mejor de mí todos los días”.

Finalmente, Alberto, en este punto de su vida, con “El man está vivo y está contigo” y veinte años de reflexiones y oraciones, ¿se pregunta a veces qué vendrá después? ¿O tienes muy claro el camino a seguir?

“No creo en preocuparme por un futuro que aún no existe. Me enfoco mucho en el presente. Quiero estar bien hoy, tener relaciones sanas, tener un proyecto de vida, ahorrar recursos y no malgastarlos. Quiero vivir en el presente y sé que el futuro será consecuencia de este presente. No me hago escenarios del mañana, porque uno no sabe cómo serán. Prefiero estar hoy, prefiero vivir el ahora.

Lo que sí sé es que voy a seguir siendo feliz y voy a seguir dando felicidad, porque trato de vivir la vida con valores, con justicia, con ética”.