El batería dedicó en su mensaje unas palabras de agradecimiento para el sistema sanitario público británico (NHS, por su siglas en inglés): "¡Somos más que afortunados de contar con este servicio! ¡¡Gracias!!", señaló el batería.

Centenares de seguidores reaccionaron a la noticia con deseos de una pronta recuperación, algunos compartiendo también historias personales relacionadas con el pasado de McCarroll en el grupo Oasis, uno de los principales artífices del brit-pop, con más de 70 millones de álbumes vendidos y un repertorio de éxitos como "Wonderwall" y "Don't look back in anger".

"Tengo 44 años y todavía me doy palmaditas en las rodillas con tus ritmos, y ahora mis cuatro hijos son iguales", dijo uno de sus fans en Twitter, mientras otro lo calificaba de "leyenda" y aseguraba que el disco "Definitely Maybe" (1994) no habría sido tan exitoso sin su trabajo.

Estable

El músico actualizó su cuenta de Twitter afirmando que está estable tras los sucedido y agradeció a todos sus fans por sus mensajes.