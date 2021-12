El reguetón fue lo más escuchado en Colombia en Spotify este año

Este año en Colombia el reguetón fue el protagonista de los primeros lugares. El artista más escuchado en el país fue Bad Bunny, seguido de J Balvin, quien lanzó su álbum José; y Rauw Alejandro, por su hit Todo de Ti que fue viral en las redes sociales.

La artista más escuchada en 2021 por los usuarios en Colombia fue de nuevo Karol G, quien se presentará los próximos 4 y 5 de diciembre en el estadio Atansio Girardot de Medellín.

La canción con más reproducciones en el país es Dákiti de Bad Bunny. Mientras ¿Qué Más Pues?” de J Balvin y Hawai de Maluma fueron las canciones de artistas colombianos más escuchadas en el país.

En la categoría de los artistas colombianos más escuchados en nuestro país, J Balvin fue el favorito y se posicionó en el número 7 de los artistas más escuchados a nivel global, seguido de Maluma, Karol G y Camilo.

Por el lado de los podcasts, por segundo año consecutivo Diana Uribe FM ocupa el primer lugar en la lista de los más escuchados en Colombia, seguido por la Azcárate al oído, un podcast de autoconocimiento y de relaciones, y Horóscopo de Hoy.

Listado completo de lo más escuchado en Colombia en Spotify en 2021:

Top 5 artistas más escuchados

1- Bad Bunny

2- J Balvin

3- Rauw Alejandro

4- Myke Towers

5- Maluma

Top 5 artistas mujeres más escuchadas

1- Karol G

2- Dua Lipa

3- Ariana Grande

4- Shakira

5- Billie Eilish

Top 5 canciones más escuchadas

1- Bad Bunny - Dákiti

2- Bad Bunny - Yonaguni

3- Rauw Alejandro - Todo De Ti

4- Myke Towers - Bandido

5- Bad Bunny, Rosalía - La noche de anoche

Top 5 álbumes más escuchados

1- Bad Bunny - El último tour del mundo

2- Karol G - KG0516

3- Feid – Inter shibuya - La mafia

4- Bad Bunny - YHLQMDLG

5- Rauw Alejandro - Vice Verse

Top 5 artistas colombianos más escuchados

1- J Balvin

2- Maluma

3- Karol G

4- Camilo

5- Sebastián Yatra

Top 5 canciones de artistas colombianos más escuchados

1- J Balvin, Maria Becerra -¿Qué Más Pues?

2- Maluma - Hawai

3- Karol G - Bichota

4- Sebastián Yatra - La Pareja del año

5- Karol G - El makinon

Top 5 playlists de Spotify más escuchadas

1- Mansión Reggaetón

2- Éxitos Colombia

3- Reggaetón Viejito

4- ¡Viva Latino!

5- Mega Pop Mix

Top 5 podcast más escuchados

1- Diana Uribe FM

2- La Azcárate al oído

3- Horóscopo de Hoy

4- Entiende Tu Mente

5- Despertando Podcast

#Mi2021EnSpotify

A partir de este martes, los usuarios pueden acceder solo a través de la aplicación (spotify.com/co/wrapped/) a la opción personalizada que ofrece la plataforma para conocer cómo ha sido su experiencia durante el último año.

Con #Mi2021EnSpotify los usuarios descubren no solo sus mejores artistas, géneros, canciones, podcasts y minutos escuchados, sino que hay características nuevas que incluyen: 2021: The Movie, Your Audio Aura, Playing Cards y 2021 #Mi2021EnSpotify: Fusión. Revisa For the Record para conocer todos los detalles sobre estas nuevas funciones.

Este resultado (tarjetas) se puede compartir en Snapchat, Twitter, Instagram y Facebook. Una novedad este año es la posibilidad de agregarla en TikTok.

Y hay más para los fanáticos de Spotifyl: videos de más de 170 artistas y creadores que agradecen a los fanáticos por tenerlos en su #Mi2021EnSpotify. Estos videos aparecerán si los usuarios tienen una canción de uno de los artistas participantes en sus listas de reproducción “Your Top Songs 2021” o “Your Artists Revealed”.

Además, por primera vez la plataforma lanza Spotify Clips para podcasts y los fanáticos podrán ver mensajes especiales de agradecimiento de algunos de sus presentadores de podcast favoritos visitando la página de algunos programas en Spotify.