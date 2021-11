La muestra es el producto de la intervención cultural que por años la Corporación Recreativa y Cultural de Santander - Correr ha realizado con talleres de artes y oficios en las cárceles de la región. Asimismo, se contará con la acción performática “Tras la cuerda floja: arte en-candado”.

Pedro Gélvez Jaimes es un pintor autodidacta: “creo que desde que nací. Mi padre me crió a punta de retratos al óleo. Él los vendía por todo el país; los mandaba a pintar a España, en Sevilla, donde don Alfredo Calvo del Caz. Será porque en esa época la peseta estaba más barata que el peso. De niño jugaba en cientos de cuadros, andado por el país buscando las bonanzas económicas de las Regiones. Mi padre nos paseó por el Valle del Cauca, la zona cafetera, y hasta en la bonanza marimbera aprovechamos pintando y vendiéndole a cuanto difunto producían las guerras de los clanes mafiosos en la costa Norte de Colombia. O sea el tamaño que tengo me lo dieron las pinturas”.

Gélvez Jaimes cuenta que “desde la escuela primaria empezaba mis primeros pinitos artísticos, como cuando me hacía en el último puesto a dibujar el rostro de los profesores mientras transcurrían las horas más aburridas de la clase. De eso hace ya 45 años”.

Dice que al prinicipio pintó lo tradicional: bodegones, caballos, paisajes, retratos. En mi adolescencia escapé a Medellín, me fui a vender acuarelas a esta ciudad. Pinté en hoteles, pagaba mis cuentas con pinturas, anduve por los pasillos de oficinas de oficios en el centro de la ciudad. Los paisas son personas que se enternecen con el arte y encontré mucho apoyo. De ahí que mi primera exposición tiempo después fue con acuarelas; allá conocí más pintores que influirían en mí, en la manera de ver el arte, como el pintor Jorge Pérez, Cartagenero alumno del maestro Alejandro Obregón y William Pineda Chacón, declarado ese año como genio de la espátula por el periódico el Colombiano. Asistí a varias exposiciones y dije que esto era lo mío, y sí. La pintura y yo hemos pasado por mucha hambre, pero no me he dado por vencido; porque las satisfacciones han sido también muy grandes como reconocimientos de mi trabajo desde la calle hasta en los grandes salones Regionales y Nacionales”.

En algunos de los momentos más difíciles de su vida, Gélvez Jaimes estuvo en la cárcel Modelo de Bogotá, donde se aferró al arte para sobrevivir: “El óleo fue mi refugio y pensé que todo lo tenía que pintar y he ahí que mi obra habla en parte de esto. Lomo al náufrago, pintor que pinta su isla, yo, preso pintor que pinto mi celda y mi jaula. Recorrí varias cárceles, algunas de alta seguridad; en fin, estos cuadros que expongo en esta ocasión son vivencias cotidianas que tuve que pintar, porque no solo lo bello es arte, también lo real. Como el hacinamiento, las rutinas también son dignas de ser pintadas. Sé que este arte no es arte acaramelado como lo diría Kandinsky, o sea que no endulza a ciertas mentes mediocres. No son cuadros bellos dignos de decoración. Son obras crudas y de defensa”.