Walter Ardila, reconocido por una vasta carrera en cine y televisión, murió este sábado 6 de mayo en horas de la madrugada a causa de una aneurisma cerebral. Así lo confirmaron diferentes personalidades del sector escénico y audiovisual.

“Que el viaje sea tranquilo y placentero lleno de escenas hermosas y mucho karaoke”, fue el mensaje con el que acompañaron la confirmación de la muerte del artista, quien además estaba bajo tratamiento médico por una enfermedad gastrointestinal que se complicó en los últimos días.

“Walter Ardila es un ser humano que desde niño quiso ser actor, pero gran parte de su vida la dedicó a otras. Brincando de un lado a otro. Hasta que hace 15 años se me presentó la oportunidad de hacer teatro. Y desde el primer día me di cuenta que las artes escénicas formaban parte fundamental de mi vida. Me enamoré de las artes escénicas”, reveló el maestro en 2014, en un video que publicó a través de sus redes sociales Mario Mantilla, director creativo de Bitácora 5.0, en el marco del acontecimiento que hoy enluta al gremio.